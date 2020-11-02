Прогноз погоды на ноябрь

Согласно ориентировочному прогнозу Агентства по гидрометеорологии при МЧС КР, на севере Кыргызстана среднемесячная температура будет ниже, чем обычно, на юге - около нормы. Причем в некоторых регионах осадков ожидается больше средних показателей.

Чуйская область. Среднемесячная температура воздуха на 1...1,5 градуса ниже нормы и составит +2...+4, в предгорных районах и Кеминской долине 0...–2. В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от –4...+1 до +2...+7, днем от +5...+10 до +13...+18. В отдельные дни возможно понижение температуры ночью до –3...–8, днем до –2...+3. В Кеминской долине и предгорных районах ночью преобладание температуры воздуха 0...–5, днем колебание от +3...+8 до +9...+14. В отдельные дни возможно понижение ночью до –7...–12, днем до –3...+2. Месячное количество осадков около нормы.

Таласская область. Среднемесячная температура воздуха на 1...1,5 градуса ниже климатической нормы и составит 0...+2. В течение месяца температура ночью от –1...–6 до 0...+5, днем от +4...+9 до +12...+17. В отдельные дни возможно ее понижение ночью до –7...–12, днем до 0...–5. Месячное количество осадков около нормы.

Иссык–Кульская область. Среднемесячная температура воздуха ожидается на 1...1,5 градуса ниже климатической нормы и составит +1...+3, по востоку 0...–2. В течение месяца ночью 0...–5, днем +3...+8. В отдельные дни по востоку возможно понижение ночью до –6...–11, днем до –3...+2. Месячное количество осадков больше нормы.

Ошская область. Среднемесячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит +5...+7, в предгорных районах на один градус ниже нормы - +2...+4. В течение месяца ночью от –3...+2 до +3...+8, днем от +5...+10 до +14...+19. В предгорных районах ночью от 0...–5 до +1...+6, в отдельные ночи возможно понижение до –3...–8. Днем от +2...+7 до +11...+16. Месячное количество осадков больше нормы.

Джалал–Абадская область. Среднемесячная температура воздуха около климатической нормы и составит +5...+7, в предгорных районах на 1...1,5 градуса ниже нормы и составит +2...+4, в Токтогульском районе на 1,5...2 градуса ниже нормы и составит +3...+5. В течение месяца ночью от –3...+2 до +3...+8, днем от +5...+10 до +14...+19. В предгорных районах ночью от 0...–5 до +1...+6, в отдельные ночи возможно понижение до –3...–8. Днем от +2...+7 до +11...+16. В Токтогульском районе в течение месяца ночью от –4...+1 до +2...+7, днем от +2...+7 до +8...+13. Месячное количество осадков в долинной зоне около нормы, в предгорных районах и Токтогульском районе больше нормы.

Баткенская область. Среднемесячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит +5...+7, в предгорных районах на один градус ниже нормы и составит +4...+6. В течение месяца ночью от –3...+2 до +3...+8, днем от +5...+10 до +14...+19. В предгорных районах колебание температуры воздуха ночью от 0...–5 до +1...+6, в отдельные ночи возможно понижение до –3...– 8. Днем от +2...+7 до +11...+16. Месячное количество осадков больше нормы.

Нарынская область. Среднемесячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит –1...–3. В течение месяца ночью от –5...–10 до –3...+2, в отдельные ночи возможно понижение до –10...–15. Днем от –2...+3 до +4...+9. Месячное количество осадков около нормы.

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