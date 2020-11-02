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Ученые разрабатывают тест, определяющий Covid-19 за секунды

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- Виктория Гунгер
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Первые испытания нового теста на коронавирус подтверждают, что в скором времени возможно появление простого способа определять инфекцию в течение нескольких секунд, а не часов, как было до сих пор. Полное проведение теста занимает минуты.

Дыхательный тест, разработанный в Уэльсе, может определить Covid-19 и отличить его от других инфекций дыхательных путей почти мгновенно.

Результаты испытаний нового теста, проведенных в Шотландии и Германии, опубликованы в авторитетном медицинском журнале Lancet.

Его разработчик компания Imspex Diagnostics сообщила, что прибор для теста будет готов к использованию через несколько месяцев, если будут найдены финансовые средства.

"Перспективы, я думаю, очень вдохновляют, - сказал основатель и глава компании Санти Домингес. - То, что он мгновенный, позволит применять его в самых разных ситуациях, а не только в больницах".

"Его потенциал видится в авиации, в общем на транспорте, в работе с мигрантами. Образец дыхания можно взять быстро, это не инвазивно, не нужен специально подготовленный человек, и через несколько минут у вас уже есть результат", - говорит он.

Ученые чрезвычайно вдохновлены новой разработкой, однако пока ее тестирование не было достаточно масштабным, оно было проведено примерно на 100 пациентах.


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URL: https://www.vb.kg/393713
Теги:
наука, эпидемия, медицина, коронавирус
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