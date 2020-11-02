В музее ИЗО открывается уникальная выставка, посвященная 75-летию Победы

2 ноября 2020 года в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева открывается Республиканская осенняя выставка Союза Художников Кыргызской Республики. Выставка посвящается 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной Войне.

Художники Кыргызстана внесли весомый вклад в дело победы над коричневой чумой XX века. Участниками Великой Отечественной Войны были такие известные художники как: Гапар Айтиев, Федор Стукошин, Леонид Деймант, Джакуль Кожахметов, Кульчоро Керимбеков и многие другие.

Своими выдающимися произведениями укрепляли веру в победу Семен Чуйков, Ольга Мануйлова, Сабырбек Акылбеков, Лев Трусковский, Александр Игнатьев, Лидия Ильина.

На протяжении военных лет Союзом Художников Кыргызстана было организовано 18 крупных выставок. Агитировали за победу военные плакаты, выпущенные "Окнами КИРТАГ". Значительным событием стало открытие в 1942 году во Фрунзе памятника Герою Советского Союза генерал-майору Ивану Васильевичу Панфилову, командиру легендарной Панфиловской дивизии.

Мы можем гордиться тем, что Изобразительное искусство Кыргызстана в годы войны с честью и достоинством выполнило свою боевую задачу: на фронте искусства или искусств ??? боролось за торжество идеалов Мира и Гуманизма! За победу над фашизмом!

Выставка поражает разнообразием работ: в экспозиции представлены произведения живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Есть традиционные решения, есть и новые смелые находки.

По-новому, не стандартно решают тему Великой Отечественной войны такие художники как: Усубалиев Таалай, Толонов Ырысбай, Молдобаев Орозбек, Аскат уулу Нурлан. Эти работы показывают, что реализм традиционно остается самым главным направлением Школы Республиканской живописи. Здесь есть большие темы, ответственный подход и интересные композиции.

Школа изобразительного искусства Кыргызстана удивительно разнообразна, это: Копелович Наталья, Байтереков Адыл, Куринских Петр, Шкурпела Константин, Салиев Эркин, Шарафидинов Маратбек, Мустаев Боотай, Забиддинов Таалайбек. Эти художники привлекают своими оригинальными работами, за которыми уникальный талант и наработанное годами творческое кредо.

Великолепные пейзажи выставили: Турпанов Нарын, Касымбеков Тургунбек, Токтоев Сталбек. Кадыралиев Асанбек, Болжуров Эркин, Султаналиев Талгат. Есть жанровые работы, а есть непростые композиции, перерастающие в непростую тему.

Очень хорошие работы представлены в разделе графики. Можно отметить серии работ таких художников, как: Жакыпов Жылкычи, Турганбаев Аким, Ожиков Николай.

В разделе декоративного искусства внимание зрителей привлекут композиции из кожи Чаланова Ишенбека, керамика Бекмурзаевой Гульназ, туш кийизи Мырзаева Арстанбека.

Сильное впечатление производят небольшие скульптуры Виктора Шестопала. Профессионализм и мастерство, высочайшая художественность и открытая душа.

Бесподобны объекты Нарына Турпанова. Неоднозначные, не шаблонные, ироничные и вызывающие глубокие ассоциации.

Еще раз хочется отметить усилия Союза художников, руководства и рядовых членов, по возрождению замечательной традиции, когда республиканские, осенние и весенние выставки были творческим отчетом цеха мастеров перед общественностью Республики. Каждая такая выставка становилась культурным событием.

Культуролог Гамал Боконбаев.

Открытие выставки: 2 ноября, 2020 года, в 15:00.

Период работы: с 2 - ноября по 2- декабря 2020 года.

Место проведения: г. Бишкек, КНМИИ им. Г. Айтиева, ул. Ю. Абдрахманова 196