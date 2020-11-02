Погода
$ 81.79 - 81.90
€ 95.17 - 96.67

Садыр Жапаров: Культура кыргызов складывалась на протяжении многих веков

173  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Культура кыргызов складывалась на протяжении многих веков, соединяя в себе уникальные традиции кочевой цивилизации и достижения разных народов. Культура оказывает влияние на образование и эстетическое воспитание детей и молодежи, мотивирует на созидание и творческий поиск. Об этом сказал исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров, поздравляя деятелей культуры и искусства с профессиональным праздником.

Он отметил, что с момента обретения независимости КР достиг больших результатов и смог сохранить многообразие нашей национальной культуры и искусства.

- В этом году мы отмечаем 25 годовщину Дня работника культуры, который был утвержден в 1995 году постановлением правительства Кыргызской Республики. Культура является отражением развития общества, истинные служители культуры всегда были гордостью народа, которые, несмотря ни на какие сложности и противоречия, всегда выражают свое объективное мнение в защиту национальных традиций и присущих человеку моральных ценностей. В культуре кристаллизуется все то, чем живет человек, что волнует его в общественной и личной жизни, формирует его взгляды, мысли, чувства и идеалы. Она всегда была и остается основой общественной, политической и экономической жизни страны, - говорится в сообщении.

Садыр Жапаров подчеркнул, что без культуры нет нации и нет нации без культуры. Для сохранения и развития культуры требуется особое внимание и поддержка со стороны государства.

- Созидательный труд деятелей культуры будет способствовать дальнейшему приумножению потенциала нашей страны, - сказал он.

В заключение Садыр Жапаров пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и успешной реализации новых творческих проектов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/393718
Теги:
Садыр Жапаров, культура, Кыргызстан, поздравление
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  