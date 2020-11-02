Садыр Жапаров: Культура кыргызов складывалась на протяжении многих веков

Культура кыргызов складывалась на протяжении многих веков, соединяя в себе уникальные традиции кочевой цивилизации и достижения разных народов. Культура оказывает влияние на образование и эстетическое воспитание детей и молодежи, мотивирует на созидание и творческий поиск. Об этом сказал исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров, поздравляя деятелей культуры и искусства с профессиональным праздником.

Он отметил, что с момента обретения независимости КР достиг больших результатов и смог сохранить многообразие нашей национальной культуры и искусства.

- В этом году мы отмечаем 25 годовщину Дня работника культуры, который был утвержден в 1995 году постановлением правительства Кыргызской Республики. Культура является отражением развития общества, истинные служители культуры всегда были гордостью народа, которые, несмотря ни на какие сложности и противоречия, всегда выражают свое объективное мнение в защиту национальных традиций и присущих человеку моральных ценностей. В культуре кристаллизуется все то, чем живет человек, что волнует его в общественной и личной жизни, формирует его взгляды, мысли, чувства и идеалы. Она всегда была и остается основой общественной, политической и экономической жизни страны, - говорится в сообщении.

Садыр Жапаров подчеркнул, что без культуры нет нации и нет нации без культуры. Для сохранения и развития культуры требуется особое внимание и поддержка со стороны государства.

- Созидательный труд деятелей культуры будет способствовать дальнейшему приумножению потенциала нашей страны, - сказал он.

В заключение Садыр Жапаров пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и успешной реализации новых творческих проектов.