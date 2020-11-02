В Кыргызстане в настоящее время действует 20 театров и 45 кинотеатров

В целях развития культуры и искусства Кыргызской Республики Постановлением Правительства в 1995 году утвержден День работника культуры, целью которого является пропаганда и дальнейшее сохранение культурного и исторического наследия

кыргызского народа.

Зарождение театрального искусства в республике началось в 20-е годы прошлого века. Первый народный театр был создан в 1918 году в Караколе, любительская труппа которого состояла, в основном, их местных учителей. В 1920 году любительские театры функционировали также в Пишпекском и Нарынском уездах. А первый профессиональный театр был создан в 1926 году, отмечается Нацстатком КР.

- В настоящее время на территории республики функционирует 20 профессиональных театров. Из общего их числа 8 театров расположены в г.Бишкек, 3 - в Джалал-Абадской области, 3 - в г.Ош, 2 - в Нарынской области и по одному театру - в Баткенской, Иссык-Кульской, Ошской и Таласской областях. Театральными коллективами в 2019 году представлено 1 643 спектакля и представления. Наиболее популярными у зрителей являются Государственный Академический русский драматический театр имени Чынгыза Айтматова, кукольные театры в г.Бишкек и г.Ош, а также Кыргызский национальный драматический театр имени Токтоболота Абдымомунова, - подчеркивают в Нацстаткоме.

Что касается развития кино в республике, то в дореволюционной Киргизии имелась только одна киноустановка в городе Пишпек, которая была построена в центре города - в Дубовом парке. В настоящее время республика располагает современными кинозалами, оборудованными новыми технологиями для демонстрации фильмов.

- B республике действуют 45 кинотеатров, которыми в 2019 году показано более 147 тысяч сеансов и которые посетило 2,3 млн. зрителей. Наибольшее число кинотеатров приходится на г.Бишкек (11) и Чуйскую область (8). Кроме того, на территории республики в 2019 году функционировало 710 учреждений культуры клубного типа, 92 процента из расположено в сельской местности. На конец 2019 года в республике функционировало 6 концертных организаций, из которых 3 - филармонии. Концертными коллективами и исполнителями в 2019 году было дано 318 концертов. Наиболее посещаемыми являлись концерты, проводимые Кыргызской государственной национальной филармонией имени Токтогула Сатылганова.

На территории республики в 2019 году функционировало 67 музеев, которые представлены историческими, этнографическими, историко-этнографическими, историко-архитектурными, историко-краеведческими заповедниками, мемориальными, художественными и литературными музеями. К услугам посетителей предлагается более 326 тысяч выставочных экспонатов, - отмечается в информации.

Культурный досуг кыргызстанцев и гостей республики в 2019 году обеспечивали 40 парков культуры и отдыха, 10 из которых расположены в городе Бишкек. Численность работников, занятых в сфере искусства и культуры, составила около 12 тыс. человек, из которых 59 процентов приходится на женщин, добавили в Нацстаткоме КР.