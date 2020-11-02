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Уклонение от налогов. В офисе крупной алкокомпании проведен обыск

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- Екатерина Улитина
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Проведены обыски на складах у монополиста алкогольной продукции и в служебных кабинетах государственной налоговой службы

Должностных лиц Государственной налоговой службы заподозрили в пособничестве алкокомпаниям по скрытию налогов. Об этом сообщает пресс-служба АКС ГКНБ.

"АКС ГКНБ Кыргызской Республики в ходе проводимой работы по демонтажу системной коррупции в Государственной налоговой службе при Правительстве Кыргызской Республики выявлены коррупционные схемы, выраженные в создании благоприятных условий для компаний-производителей алкогольной продукции по уклонению от уплаты

обязательных налоговых платежей в особо крупном размере, сокрытии реальных объемов производства и лоббировании их интересов", - говорится в сообщении Антимонопольной службы.

В рамках расследуемого уголовного дела были проведены обыски в служебных кабинетах должностных лиц центрального аппарата налоговой службы, районных управлениях ведомства, а также на заводе и складских помещениях организации-производителя

алкогольной продукции, расположенных на территории г.Бишкек, Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях.

По их результатам изъято свыше 460 тыс. единиц алкогольной продукции на сумму свыше 100 млн. сомов. Также, в ходе проведенных мероприятий установлены складские

помещения и территории частных домов, осуществляющие деятельность по хранению алкогольной продукции без соответствующих разрешительных документов.

В настоящее время проводится работа по проверке подлинности акцизных марок, примененных на обнаруженной алкогольной продукции и соответствующее их использование, по результатам которых будет задокументирован размер нанесенного ущерба интересам государства.


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URL: https://www.vb.kg/393725
Теги:
алкоголь, коррупция, налоги, АКС ГКНБ, Кыргызстан, ГНС
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