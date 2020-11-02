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В Кыргызстане пройдет "Неделя кибербезопасности"

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- Виктория Гунгер
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Со 2 по 6 ноября 2020 года в Кыргызстане состоится "Неделя кибербезопасности". Мероприятие пройдет в онлайн формате. Об этом сообщает Госкомитет информационных технологий и связи КР.

Как отмечается, целью данного мероприятия является повышение уровня кибергигиены и цифровой грамотности среди населения, а также повышение квалификации специалистов в области информационной безопасности коммерческих банков и государственных служащих в сфере ИКТ.

- Событие объединит на одной площадке виртуальные сессии от ведущих экспертов по информационной безопасности, онлайн-соревнование среди технических специалистов и тренинги по защите персональных данных. Организатором мероприятия выступает системный интегратор Green Light совместно с Государственным комитетом информационных технологий и связи КР (проект Digital CASA – КР) и другими партнерами. От Всемирного банка на мероприятии будет представлена презентация программы цифровой устойчивости, - говорится в информации.

Уточняется, что неделя кибербезопасности проходит в рамках реализации Концепции цифровой трансформации "Санарип Кыргызстан".

Зарегистрироваться на мероприятие и ознакомиться с программой можно на сайте: cyberweek.kg


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URL: https://www.vb.kg/393726
Теги:
Интернет, информационные технологии, безопасность, Кыргызстан
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