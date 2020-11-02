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Платки и платья. В Туркменистане ввели очередные правила для учителей

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- Виктория Гунгер
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В Туркменистане снова парадокс. На этот раз поднялся шум из-за дресс-кода школьных учителей. Их обязали одеваться еще скромнее. Нарушающих дресс-код грозят выгонять со школьных линеек. Об этом пишет "Дикая Азия".

От педагогов требуют надевать платки и традиционные национальные платья со штанами-балаками, не красить волосы в светлые цвета, не красить ногти, не носить золотые украшения.

Данные ограничения не являются официальными и спускаются местным чиновникам из вышестоящих инстанций устно.

А еще, туркменские педагоги с 2012 года обязаны пользоваться зелеными ручками и блокнотами, потому что такого цвета флаг страны. Вот что значит страна процветающего бреда...


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URL: https://www.vb.kg/393728
Теги:
образование, Туркменистан, Кыргызстан
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