Конституционная палата рассмотрит законность переноса выборов на весну

Конституционная палата рассмотрит законность принятого Жогорку Кенешем закона, согласно которому выборы в парламент переносятся на весну 2021 года.

"Коллегия судей Конституционной палаты, рассмотрев обращения граждан Касымбекова Н.А., Усубалиева Т.Б. и политической партии "Реформа" об оспаривании положений конституционного Закона КР "О приостановлении действия некоторых норм конституционного Закона КР "О выборах Президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР", приняла данные ходатайства к производству.

Рассмотрение этих дел соединено в одно судопроизводство и начата подготовка дела к рассмотрению", - говорится в сообщении Конституционной палаты.

Напомним, Центральная избирательная комиссия 21 октября назначила проведение повторных выборов на 20 декабря. На следующий день Жогорку Кенеш принял сразу в трех чтениях закон о "О приостановлении действия некоторых норм конституционного Закона КР "О выборах Президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР". Согласно этим поправкам, выборы состоятся после проведения Конституционной реформы.