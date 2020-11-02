Погода
$ 81.79 - 81.90
€ 95.17 - 96.67

Конституционная палата рассмотрит законность переноса выборов на весну

64  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Конституционная палата рассмотрит законность принятого Жогорку Кенешем закона, согласно которому выборы в парламент переносятся на весну 2021 года.

"Коллегия судей Конституционной палаты, рассмотрев обращения граждан Касымбекова Н.А., Усубалиева Т.Б. и политической партии "Реформа" об оспаривании положений конституционного Закона КР "О приостановлении действия некоторых норм конституционного Закона КР "О выборах Президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР", приняла данные ходатайства к производству.

Рассмотрение этих дел соединено в одно судопроизводство и начата подготовка дела к рассмотрению", - говорится в сообщении Конституционной палаты.

Напомним, Центральная избирательная комиссия 21 октября назначила проведение повторных выборов на 20 декабря. На следующий день Жогорку Кенеш принял сразу в трех чтениях закон о "О приостановлении действия некоторых норм конституционного Закона КР "О выборах Президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР". Согласно этим поправкам, выборы состоятся после проведения Конституционной реформы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/393734
Теги:
выборы, Кыргызстан, #Выборы2020, Конституционная палата
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  