Погода
$ 81.79 - 81.90
€ 95.17 - 96.67

Нурлан Мотуев: У Садыра Жапарова нет таких "косяков", как у его оппонентов

223  0
- Андрей Заверухин, Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Общественный деятель Нурлан Мотуев высказал свое мнение по поводу сегодняшней ситуации в Кыргызстане. Об этом он рассказал в интервью редакции VB.KG.

По его словам, в Кыргызстане произошла третья народная революция по причине несправедливого правления предыдущих властей в лице Сооронбая Жээнбекова, парламента и ЦИК.

- Все стали свидетелями как прошли последние выборы в ЖК с многочисленными нарушениями, в результате чего все это вылилось в народное недовольство с последующим захватом Белого дома и изгнанием прошлой власти. Все к этому и шло! Потому что правление Жээнбекова напоминало мне поздний период Горбачева – застойные времена. Никакого сдвига в политической и экономической жизни страны. Все шло по старому, все свое время он отдавал на борьбу с Атамбаевым и его сторонниками под видом борьбы с коррупцией, а реальной борьбы с этой бедой не было. Как выясняется в бюджет страны не допоступило 35 млрд сомов, такой дефицит мы имеем. Жээнбеков обращался к главе КНР с просьбой о реструктуризации нашего долга. Китай – это опасный сосед, который за такие долги отнял у Таджикистана землю. Такая же участь может ждать и нас. В этой связи я желаю новым властям найти способ выплатить этот долг. Надо действовать, может стоит всем нам скинуться, или использовать золотые запасы, но что-то надо отдать. Думаю, новая власть найдет нужное решение. В любом случае действовать нужно более решительнее, чем этот мямля Жээнбеков.

Также общественный деятель поддержал идею конфисковать имущество у коррупционеров.

Если конфисковать имущество у тех же сторонников Атамбаева, даже которые убежали, то уже можно будет собрать значительную сумму. Остальное найдем другим способом. К примеру отечественные олигархи страны могли бы дать в долг Кыргызстану. Те же Бабанов и Жолдошбаев могли бы скинуться по значительной сумме.

Вы сами намерены участвовать в президентских и парламентских выборах?

На президентских выборах я намерен помочь Садыру Жапарову в его избирательной компании. А парламентские посмотрим, но скорее всего я буду в них участвовать.

Более подробное интервью Нурлана Мотуева смотрите ниже:


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/393739
Теги:
коррупция, революция, Кыргызстан, Нурлан Мотуев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  