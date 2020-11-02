Нурлан Мотуев: У Садыра Жапарова нет таких "косяков", как у его оппонентов

Общественный деятель Нурлан Мотуев высказал свое мнение по поводу сегодняшней ситуации в Кыргызстане. Об этом он рассказал в интервью редакции VB.KG.

По его словам, в Кыргызстане произошла третья народная революция по причине несправедливого правления предыдущих властей в лице Сооронбая Жээнбекова, парламента и ЦИК.

- Все стали свидетелями как прошли последние выборы в ЖК с многочисленными нарушениями, в результате чего все это вылилось в народное недовольство с последующим захватом Белого дома и изгнанием прошлой власти. Все к этому и шло! Потому что правление Жээнбекова напоминало мне поздний период Горбачева – застойные времена. Никакого сдвига в политической и экономической жизни страны. Все шло по старому, все свое время он отдавал на борьбу с Атамбаевым и его сторонниками под видом борьбы с коррупцией, а реальной борьбы с этой бедой не было. Как выясняется в бюджет страны не допоступило 35 млрд сомов, такой дефицит мы имеем. Жээнбеков обращался к главе КНР с просьбой о реструктуризации нашего долга. Китай – это опасный сосед, который за такие долги отнял у Таджикистана землю. Такая же участь может ждать и нас. В этой связи я желаю новым властям найти способ выплатить этот долг. Надо действовать, может стоит всем нам скинуться, или использовать золотые запасы, но что-то надо отдать. Думаю, новая власть найдет нужное решение. В любом случае действовать нужно более решительнее, чем этот мямля Жээнбеков.

Также общественный деятель поддержал идею конфисковать имущество у коррупционеров.

Если конфисковать имущество у тех же сторонников Атамбаева, даже которые убежали, то уже можно будет собрать значительную сумму. Остальное найдем другим способом. К примеру отечественные олигархи страны могли бы дать в долг Кыргызстану. Те же Бабанов и Жолдошбаев могли бы скинуться по значительной сумме.

Вы сами намерены участвовать в президентских и парламентских выборах?

На президентских выборах я намерен помочь Садыру Жапарову в его избирательной компании. А парламентские посмотрим, но скорее всего я буду в них участвовать.

Более подробное интервью Нурлана Мотуева смотрите ниже: