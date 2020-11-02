"Банк забрал единственное жилье". Заемщики просят помощи у властей

Около ста заемщиков коммерческих банков вышли на митинг к дому правительства с требованием объявить кредитную амнистию и принять закон о банкротстве физических лиц.

Собравшиеся люди утверждают, что выйти на улицу их заставила отчаянная ситуация в которой они оказались из-за долгов перед банками. Многие рассказали, что во время пандемии получили отсрочку по своим кредитам, однако потом банки начислили им дополнительные проценты по кредитам. За период отсрочки их выплаты увеличились на 40-100%. Платить нужно уже сейчас, а их бизнес пока не оправился или разорен.

Одна из участниц митинга, которая представилась Назирой рассказала, что потеряла дом и сегодня вместе с детьми оказалась практически на улице.

- В 2014 году взяла кредит для развитие небольшого бизнеса по купле-продаже недвижимости. В качестве залога оставила два дома. В этом же году Кыргызстан вступил в Таможенный Союз. Последовавшие изменения в экономике сильно ударили по моему бизнесу. После этого стали строить дорогу и продажа недвижимости встала. Я обанкротилось, - рассказывает Назира.

Она добавила, что на момент оформления кредита стоимость ее домов оценивалась в $75 тысяч. В кредит она взяла $25 тысяч и успела выплатить $13 тысяч.

- Когда я не смогла выплачивать кредит меня стали преследовать коллекторы, приходили "черные". Я жила в постоянном страхе. Мужу тоже угрожали, в конце концов он подписал все необходимые документы и у нас забрали дом, в котором мы жили. Дальнейшие разбирательства не дали результатов, суды встали на сторону банка. После этого мы стали ссориться с мужем, он ушел. Теперь я с детьми осталась одна, мы фактически бомжи, - рассказывает Назира.

К митингующим вышли представители правительства и выслушали требование граждан. Участники митингов говорят, что уже несколько раз встречались с представителями власти. Им обещали помочь, но пока реальной помощи, они не получили.