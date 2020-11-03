Олег Панкратов: Цифровая таможня – ответ на многие вызовы для ЕАЭС

В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) сейчас активно занимаются созданием цифровой таможни. О том, что она из себя представляет и какие цели с помощью нее должны достигаться, VB.KG рассказал член Коллегии (министр) ЕЭК по таможенному сотрудничеству Олег Панкратов (Кыргызстан).

Олег Михайлович, вы приняли участие в состоявшемся на днях в Москве Деловом форуме Евразийского экономического союза "Интеграция: стратегия опережающего развития". Стоит отметить, что это одно из первых очных мероприятий в рамках ЕАЭС за все месяцы пандемии. И оно собрало представительный состав – государственных, общественных деятелей, руководителей бизнес-структур, глав крупных компаний, корпораций. Как вы оцениваете результаты этого мероприятия?

- Форум был очень своевременным и оказался, считаю, весьма результативным. Всем участникам представилась отличная возможность для обмена мнениями по перспективам развития евразийской интеграции в условиях кризиса мировой экономики, поиска ответов на современные вызовы. А также – для проработки новых возможностей развития экспортного потенциала Союза, формирования новых интеграционных инструментов и расширения взаимодействия предпринимательских сообществ наших стран.

Пандемию коронавируса можно без преувеличения назвать одной из главных проблем нынешнего года для всей планеты. Ощутимый ущерб нанесла она и государствам ЕАЭС. Насколько он серьезен?

- Действительно, мировая экономика столкнулась с одним из самых крупных кризисов за последние десятилетия. Пандемия стала стресс-тестом для всех стран. Чрезвычайные меры, необходимые для сдерживания распространения болезни, оказали непреднамеренное воздействие на мировую экономику и торговлю, включая глобальные цепи поставок товаров. Между тем конкурентоспособность государств-лидеров зарождается именно в период кризисов и фундаментальных изменений. И страны нашего Союза должны занять достойное место в новом мире. Эффективное, основанное на международных стандартах содействие торговле будет играть центральную роль в поддержке экспортоориентированных предприятий, включая микро-, малые и средние. А также - в обеспечении развития бизнеса и возобновления экономического роста в ближайшие месяцы и годы.

Тему своего выступления на форуме вы обозначили так: "Цифровая таможня как инструмент поддержки экспорта: возможности и перспективы". В чем актуальность данного вопроса?

- В условиях новой экономической реальности на современную таможню возлагается решение задач, направленных, в первую очередь, на обеспечение единого таможенного регулирования в Евразийском экономическом союзе. Главное в современном мире – это доверие. Нам необходимо сформировать нормативно-правовой климат, позволяющий создать пространство взаимодействия между всеми участниками цепи поставок товаров. И, для начала, - между бизнесом и госрегуляторами. Важнейшая задача в этой связи – выработать условия для создания цифровой таможни и полномасштабной цифровой трансформации таможенного администрирования.

Каковы здесь приоритеты?

- Очевидно, что цифровая таможня – это не только новый способ, модель, это - новая философия организации таможенного администрирования. Внедрение института цифровой таможни позволит достичь целого ряда эффектов. В этом ряду - цифровые решения для таможни, государственных регуляторов, бизнеса, физических лиц и в области таможенного дела, повышение качества услуг и уровня информационного взаимодействия в рамках цифровых правоотношений, оптимизация бизнес-процессов посредством развития сквозных цифровых процессов и внедрения цифровых таможенных технологий, развитие и внедрение цифровых активов, расширение возможностей и сокращение рисков для участников внешнеэкономической деятельности и таможенных органов.

Безусловно, все это приведет к снижению барьеров и сокращению временных, финансовых и других затрат бизнеса при экспорте и импорте товаров. Я бы сказал, что всем нам необходимо совместно сформировать комплексную цифровую палитру в области таможенного дела. В основе ее - право Союза, международные инструменты, передовая практика, организационно-правовые, технологические решения в государствах ЕАЭС – Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и России.

Что на повестке дня в данный момент?

- Прежде всего, нам необходимо провести работу по урегулированию спорных вопросов внутри стран Союза при осуществлении внешнеэкономической деятельности. И – добиваться этого посредством обеспечения перехода от документов к цифровым данным, внедрения сквозных цифровых технологий, создания безбумажной торговли и цифровой экономики.

Во-вторых, требуется усилить межведомственное взаимодействие контролирующих госорганов. И как можно скорее приступить к созданию единой системы транзита товаров, внедрению национальных механизмов "единого окна", прослеживаемости и маркировки товаров. А также - обеспечить синхронизацию всех реализуемых цифровых проектов Союза, направленных на поддержку экспорта.

Ну и в-третьих, нужно преодолеть цифровой разрыв путем развития интеллектуальных пунктов пропуска, внедрения прогнозной аналитики, развития системы управления рисками на основе анализа больших данных, а также повысить прозрачность и предсказуемость бизнес-процессов.

Задач – громадье, но какие сроки отводятся на их решение?

- На полях Евразийской экономической комиссии нами совместно с государствами-союзниками ведется работа по подготовке проекта Концепции формирования цифровой таможни в ЕАЭС. Принятие ее планируем уже в следующем, 2021 году.

Какое участие принимает во всей этой работе Кыргызстан?

- Самое активное, как и все другие страны-члены ЕАЭС. Созданием нового Таможенного кодекса мы заложили основу для цифровизации всех таможенных процессов в Союзе. Сегодня, к примеру, уже практически 100 процентов таможенных деклараций обрабатывается в цифровом формате. В том числе, и в Кыргызстане. Там еще идет дублирование, но, тем не менее, цифровой формат подачи деклараций в республике уже присутствует. Вызовы, которые перед нами возникают, очень быстро меняются. Но и технологии не стоят на месте. Поэтому идет углубление цифровизации всех таможенных процессов. И под цифровой таможней мы понимаем уже комплекс мер, которые будут минимизировать взаимодействие таможенников, чиновников с бизнесом в рамках виртуального пространства.