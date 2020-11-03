Погода
$ 82.64 - 83.01
€ 95.17 - 96.67

Олег Панкратов: Цифровая таможня – ответ на многие вызовы для ЕАЭС

91  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) сейчас активно занимаются созданием цифровой таможни. О том, что она из себя представляет и какие цели с помощью нее должны достигаться, VB.KG рассказал член Коллегии (министр) ЕЭК по таможенному сотрудничеству Олег Панкратов (Кыргызстан).

Олег Михайлович, вы приняли участие в состоявшемся на днях в Москве Деловом форуме Евразийского экономического союза "Интеграция: стратегия опережающего развития". Стоит отметить, что это одно из первых очных мероприятий в рамках ЕАЭС за все месяцы пандемии. И оно собрало представительный состав – государственных, общественных деятелей, руководителей бизнес-структур, глав крупных компаний, корпораций. Как вы оцениваете результаты этого мероприятия?

- Форум был очень своевременным и оказался, считаю, весьма результативным. Всем участникам представилась отличная возможность для обмена мнениями по перспективам развития евразийской интеграции в условиях кризиса мировой экономики, поиска ответов на современные вызовы. А также – для проработки новых возможностей развития экспортного потенциала Союза, формирования новых интеграционных инструментов и расширения взаимодействия предпринимательских сообществ наших стран.

Пандемию коронавируса можно без преувеличения назвать одной из главных проблем нынешнего года для всей планеты. Ощутимый ущерб нанесла она и государствам ЕАЭС. Насколько он серьезен?

- Действительно, мировая экономика столкнулась с одним из самых крупных кризисов за последние десятилетия. Пандемия стала стресс-тестом для всех стран. Чрезвычайные меры, необходимые для сдерживания распространения болезни, оказали непреднамеренное воздействие на мировую экономику и торговлю, включая глобальные цепи поставок товаров. Между тем конкурентоспособность государств-лидеров зарождается именно в период кризисов и фундаментальных изменений. И страны нашего Союза должны занять достойное место в новом мире. Эффективное, основанное на международных стандартах содействие торговле будет играть центральную роль в поддержке экспортоориентированных предприятий, включая микро-, малые и средние. А также - в обеспечении развития бизнеса и возобновления экономического роста в ближайшие месяцы и годы.

Тему своего выступления на форуме вы обозначили так: "Цифровая таможня как инструмент поддержки экспорта: возможности и перспективы". В чем актуальность данного вопроса?

- В условиях новой экономической реальности на современную таможню возлагается решение задач, направленных, в первую очередь, на обеспечение единого таможенного регулирования в Евразийском экономическом союзе. Главное в современном мире – это доверие. Нам необходимо сформировать нормативно-правовой климат, позволяющий создать пространство взаимодействия между всеми участниками цепи поставок товаров. И, для начала, - между бизнесом и госрегуляторами. Важнейшая задача в этой связи – выработать условия для создания цифровой таможни и полномасштабной цифровой трансформации таможенного администрирования.

Каковы здесь приоритеты?

- Очевидно, что цифровая таможня – это не только новый способ, модель, это - новая философия организации таможенного администрирования. Внедрение института цифровой таможни позволит достичь целого ряда эффектов. В этом ряду - цифровые решения для таможни, государственных регуляторов, бизнеса, физических лиц и в области таможенного дела, повышение качества услуг и уровня информационного взаимодействия в рамках цифровых правоотношений, оптимизация бизнес-процессов посредством развития сквозных цифровых процессов и внедрения цифровых таможенных технологий, развитие и внедрение цифровых активов, расширение возможностей и сокращение рисков для участников внешнеэкономической деятельности и таможенных органов.

Безусловно, все это приведет к снижению барьеров и сокращению временных, финансовых и других затрат бизнеса при экспорте и импорте товаров. Я бы сказал, что всем нам необходимо совместно сформировать комплексную цифровую палитру в области таможенного дела. В основе ее - право Союза, международные инструменты, передовая практика, организационно-правовые, технологические решения в государствах ЕАЭС – Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и России.

Что на повестке дня в данный момент?

- Прежде всего, нам необходимо провести работу по урегулированию спорных вопросов внутри стран Союза при осуществлении внешнеэкономической деятельности. И – добиваться этого посредством обеспечения перехода от документов к цифровым данным, внедрения сквозных цифровых технологий, создания безбумажной торговли и цифровой экономики.

Во-вторых, требуется усилить межведомственное взаимодействие контролирующих госорганов. И как можно скорее приступить к созданию единой системы транзита товаров, внедрению национальных механизмов "единого окна", прослеживаемости и маркировки товаров. А также - обеспечить синхронизацию всех реализуемых цифровых проектов Союза, направленных на поддержку экспорта.

Ну и в-третьих, нужно преодолеть цифровой разрыв путем развития интеллектуальных пунктов пропуска, внедрения прогнозной аналитики, развития системы управления рисками на основе анализа больших данных, а также повысить прозрачность и предсказуемость бизнес-процессов.

Задач – громадье, но какие сроки отводятся на их решение?

- На полях Евразийской экономической комиссии нами совместно с государствами-союзниками ведется работа по подготовке проекта Концепции формирования цифровой таможни в ЕАЭС. Принятие ее планируем уже в следующем, 2021 году.

Какое участие принимает во всей этой работе Кыргызстан?

- Самое активное, как и все другие страны-члены ЕАЭС. Созданием нового Таможенного кодекса мы заложили основу для цифровизации всех таможенных процессов в Союзе. Сегодня, к примеру, уже практически 100 процентов таможенных деклараций обрабатывается в цифровом формате. В том числе, и в Кыргызстане. Там еще идет дублирование, но, тем не менее, цифровой формат подачи деклараций в республике уже присутствует. Вызовы, которые перед нами возникают, очень быстро меняются. Но и технологии не стоят на месте. Поэтому идет углубление цифровизации всех таможенных процессов. И под цифровой таможней мы понимаем уже комплекс мер, которые будут минимизировать взаимодействие таможенников, чиновников с бизнесом в рамках виртуального пространства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/393748
Теги:
Олег Панкратов, Россия, ЕАЭС, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  