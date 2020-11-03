В ЕАЭС развивают предложение Кыргызстана

На пространстве Евразийского экономического союза проработают предложение Кыргызской Республики о внедрении механизмов и программ целевого финансирования догоняющих экономик ЕАЭС в рамках действующих институтов развития. Об этом было заявлено на состоявшемся в Москве заседании Совета Евразийской экономической комиссии.

Согласно поручению этого Совета, данным вопросом займутся Коллегия ЕЭК, правительства государств ЕАЭС – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Евразийский банк развития и Евразийский фонд стабилизации и развития.

Ранее, как отметили в ЕЭК, Кыргызская Республика дополнительно внесла в проект Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года предложения о создании нового Института развития ЕАЭС. А также - о внедрении механизмов и программ целевого финансирования для развития догоняющих экономик регионов ЕАЭС в рамках действующих институтов развития. Для проработки этих инициатив была создана специальная рабочая группа под руководством министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергея Глазьева. Совместно со сторонами был подготовлен проект Концепции создания института развития и поддержки ЕАЭС.

Теперь в состав рабочей группы включат представителей ЕАБР и ЕФСР. Результаты этой работы будут представлены Совету ЕЭК.

На его очередном заседании был рассмотрен и ряд других важных вопросов. В том числе – направленных на обеспечение функционирования единого рынка услуг в сфере строительства, устранение барьеров на внутреннем рынке Союза, развитие единой системы таможенного транзита товаров в ЕАЭС на основе системы отслеживания их транзитных перевозок с использованием навигационных пломб, окончание реализации пилотного проекта по формированию системы информирования о товарах, не соответствующих требованиям технических регламентов Союза (срок – к 1 июля 2021 года).

Кроме того, одобрен проект решения Высшего Евразийского экономического совета о предоставлении Республике Куба статуса государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Окончательное решение будут принимать главы стран ЕАЭС.