Мужчина подделывал документы и забирал авто на десятки тысяч долларов

По подозрению в мошенничестве, сотрудниками 3 управления СКМ МВД задержан 34-летний К.С., житель Ноокенского района Джалал-Абадской области.

Как отмечается, в органы внутренних дел обратился бишкекчанин с заявлением о принятии мер в отношении гражданина, совершившего мошеннические действия.

- К.С., обманув и подделав документы, завладел автомашиной марки "Даймлер Крайслер", стоимостью 13.500 долларов США. Кроме этого задержанный подозревается в мошенничестве с другой автомашиной, стоимостью 35.000 долларов США, - говорится в информации.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП, УВД Октябрьского района осуществляется досудебное производство по статье 204 УК КР (мошенничество) и 359 УК КР (подделка документов). Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению потерпевших от противоправных действий подозреваемого.

- 3 управление СКМ МВД обращается к гражданам, пострадавшим в результате деятельности К.С. или владеющих информацией о вышеперечисленных событиях, обратиться по номеру телефона 0777-031-515.