В городе ОШ у членов ОПГ изъят арсенал боеприпасов

В городе Ош обезврежена преступная группировка в рамках зарегистрированного досудебного производства по признакам

преступления, предусмотренного ст.248 ч.1 УК КР, по факту создания ОПГ. Об этом сообщает Госкомитет нацбезопасности КР.

Как отмечается, в результате санкционированных обысков по месту жительства 23 членов ОПГ обнаружены боеприпасы.

- 2 нарезных оружия "СКС" на базе АК-47, 2 травматических пистолета, гладкоствольное ружье неизвестной марки калибра 32

мм, 2 гладкоствольных охотничьих ружья марки "ТОЗ-34" калибра 12 мм, нарезное ружье с оптическим прицелом, самодельное ружье неизвестной марки (обрез), нарезное ружье марки "ТОЗ-16", 15 ножей, 2 кастета и большое количество боевых патронов. В настоящее время ГКНБ продолжаются соответствующие мероприятия по нейтрализации деятельности ОПГ, - говорится в сообщении ГКНБ.