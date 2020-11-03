Кашкар Джунушалиев и Орозбек Опумбаев в розыске - Садыр Жапаров

Экс-министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев и экс-председателб ГКНЬ Орозбек Опумбаев объявлены в розыск. Об этом заявил премьер-министр, и.о. Президента Садыр Жапаров на встрече с жителями Баткенской области.

- Джунушалиев и Опумбаев в розыске. Виновные за организацию столкновений с милицией, те, кто отдавали приказы понесут наказание, - пообещал Жапаров.

В пресс-службе ГКНБ VB.KG сообщили, что у них нет информации о том, когда были объявлены в розыск Джунушалиев и Опумбаев, и перенаправили вопрос в МВД. Там заявили, что пресс-служба ведомства не располагает данной информацией и обещали уточнить этот вопрос.

Отметим, кроме Джунушалиева и Опумбаева исчезли бывший премьер-министр КР Сапар Исаков и экс-мэр Бишкека Албек Ибраимов. Они объявлены в межгосударственный розыск.