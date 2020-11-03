Усупов: Кыргызстан мог бы поучиться у Турции безопасному туризму (видео)

Кыргызстан мог бы брать пример с Турции в плане построения безопасного туризма. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился общественный деятель и глава ОФ "Тилекмат Аке" Тилек Усупов.

По его словам, с целью ознакомления с условиями по безопасности туризма не так давно он посетил Турцию.

- Что меня действительно удивила. Во-первых, это сама история этих прибрежных городов, которые раньше принадлежали древним грекам. Потом уже они стали турецкими и самое главное Турция сумела сохранить их как исторические памятники.

Также они очень грамотно и самое главное безопасно поставили свой туризм. В Турции, я могу сказать об этом с полной уверенностью, на сегодняшний день безопасный туризм. В чем он заключается? Начнем с того, что отели для туристов полностью оснащены дезинфицирующими камерами, бесплатными перчатками и медицинскими масками. Каждый день обрабатываются номера, везде на столиках стоят определенные таблички с пометкой обработан или нет. Туристы уже знают, что в случае чего нельзя садиться за этот столик, - отметил Усупов.