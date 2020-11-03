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Милиция завела дело по факту нападения в поселке "Манас"

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- Бакыт Стамов
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По опубликованному видеоматериалу в социальных сетях об инциденте в поселке "Манас" Сокулукского района Чуйской области ГУВД сообщает, что проводятся все необходимые следственные и оперативные мероприятия по установлению и задержанию нападавшего.

- В органы внутренних дел Сокулукского района 2 ноября, примерно 22:00 часа, поступило сообщение по факту нанесения телесных повреждений неустановленным мужчиной в поселке "Манас". По приезду сотрудников милиции на место происшествия установлено, что мужчина азиатской внешности без каких либо причин стал наносить телесные повреждения неизвестным предметом, а затем скрылся на автомашине. В результате нападения один из прохожих получил телесные порождения и был доставлен в больницу города Бишкек. Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статьей 266 (Хулиганство) УК КР, - говорится в информации.

Назначены все необходимые судебно-медицинские экспертизы. Досудебное производство продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/393765
Теги:
ГУВД, Чуйская область
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