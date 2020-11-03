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У напавшего на прохожих в "Манасе" 5 неоплаченных штрафов за нарушение ПДД

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- Виктория Гунгер
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У водителя, напавшего в поселке "Манас" на прохожего с арматурой, пять неоплаченных штрафов за нарушение ПДД. Общая сумма - 7 тысяч сомов.

Штраф оформлен на некоего гражданина Ибраимова. Инициалы, к сожалению, отсутствуют.

Также VB.KG обратился очевидец произошедшего (молодой человек в красной куртке на видео). По его словам, никакой массовой потасовки не было.

- Мужчина с арматурой, начал сразу нападать на меня не из-за чего. Драки не было, - отметил очевидец Данил.

Напомним, накануне в поселке "Манас" Чуйской области неизвестный мужчина напал на прохожего с арматурой. Пострадавший с тяжелой черепно-мозговой травмой доставлен в больницу.


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URL: https://www.vb.kg/393775
Теги:
ГУВД, избиение, ПДД, Чуйская область, Кыргызстан, автомобили
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