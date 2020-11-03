Онлайн образование. Когда дети вернутся за парты?

Во второй четверти школьники возможно вернутся к традиционной форме обучения. Этот вопрос сейчас рассматривается в правительстве.

По словам замминистра здравоохранения Нурболота Усенбаева вопрос образования совместно рассматривают специалисты Министерства образования, Минздрава и местных органов власти.

- Поступает много звонков. Одни родители хотят вернуться к традиционной форме обучения, другие выступают за продление режима онлайн обучения. Рассматривается несколько вариантов ведения учебного процесса, - сказал Нурболот Усенбаев.

Так, во второй четверти за парты могут вернуться ученики 1-5 классов или учащиеся 6-11 классов.

Одновременно, вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева проводит опрос в социальной сети Твиттер. Чиновница поинтересовалась у подписчиков стоит ли возвращать детей в школы.

Напомним, школы были переведены на онлайн обучение в апреле 2020 года из-за вспышки коронавируса.