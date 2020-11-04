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Генсек и бомбардир в одном лице

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- Вячеслав Аникин
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Один из ведущих игроков баскетбольного клуба "Гиннес–29" Евгений Пехов в каждой игре добывает для своей команды по 20–30 очков. А еще он тренирует мальчишек в трех группах подготовки и успешно выполняет функции генерального секретаря Федерации баскетбола. В этом своем универсализме Пехов ничего особенного не видит. Он считает, что, когда любишь свое дело, везде успеваешь.

Пришел посмотреть и... остался

Долговязый Женя Пехов баскетболом начал заниматься поздно: в 16 лет. И, что удивительно, случайно: друзья позвали тренировку посмотреть.

А ведь все его родственники - мужчины успешно занимались баскетболом. Брат Вячеслав долгое время играл в команде их родного города Кара–Балты. Дядя - Александр Пехов - выступал в ведущих дружинах Кыргызстана и российских командах. Отец - Анатолий Пехов - был одним из самых известных баскетбольных бомбардиров нашей республики.

- У нас в семье, - вспоминает Евгений, - все время говорили только о баскетболе. К примеру, часто смаковали особенности игры сборной Советского Союза против команды США на Олимпиаде–1972 в Мюнхене. Ну, помните, этот поединок лег в основу нашумевшей киноленты "Движение вверх". Правда, родственники анализировали этот матч как профессионалы. Находили немало ошибок в игре советских баскетболистов.

А Женя, по его словам, пропускал мимо ушей эти бесконечные дебаты на баскетбольную тему. Они его не особо волновали. Одним словом, если бы не друзья, Пехов–младший, может быть, и никогда бы не увлекся этим видом спорта.

И в кара–балтинской баскетбольной школе Евгений поначалу ничем особым не выделялся среди своих сверстников. Первый тренер Юрий Сучилин Женю никогда не хвалил (хоть он и был представителем баскетбольной династии Пеховых), но особо и не ругал - поводов для критики тоже не находилось.

На одном из республиканских юношеских турниров Евгения увидел один из самых опытных детских тренеров Павел Митрофанов. У этого наставника глаз был как алмаз. Он сразу понял, что из этого парня может получиться отличный баскетболист. Причем разносторонний. Пехов уже тогда уверенно играл как в защите, так и в нападении.

Вскоре Евгений перебрался в Бишкек, где продолжил свои баскетбольные университеты у Митрофанова.

- Павел Константинович многому меня научил, - вспоминает Женя. - Умению моментально принимать на площадке единственно верное решение, точным броскам, блокировке соперника и многим другим игровым премудростям.

Одним словом, именно у Митрофанова Пехов–младший стал профессиональным баскетболистом.

Начало большого прыжка

В 11–м классе он уже выступал за юношескую сборную Кыргызстана, в составе которой принимал участие в нескольких крупных турнирах. Затем защищал цвета клуба "Динамо - Бишкек". В команде были собраны многие талантливые мальчишки со всей республики. Бывшие руководители Федерации баскетбола планировали создать на базе "Динамо - Бишкек" суперклуб. Ребята жили в общежитии, были обеспечены питанием. Во взрослом чемпионате страны парни из "Динамо - Бишкек", конечно, проигрывали, а вот в молодежных турнирах не знали себе равных.

После окончания средней школы Пехов поступил в Государственный технический университет и стал выступать за местную команду "Политехник". Эту дружину долгие годы тренирует известный специалист баскетбола Александр Михайлов. У него Пехов тоже многому научился. Михайлов предоставлял игрокам на площадке свободу действий, то есть не ограничивал игроков жесткими тактическими схемами, и в результате Евгений научился грамотно действовать в обороне, умело подстраховывать партнеров и наносить неожиданные для соперников броски. В составе "Политехника" Евгений становился чемпионом страны, успешно выступал на республиканских универсиадах.

Пехов любит вспоминать молодые баскетбольные годы. Например, о том, как его несколько лет назад отправили на стажировку в могучую NBA. Баскетбольную науку им преподавали знаменитые на весь мир тренеры, были организованы также встречи и со звездами мирового баскетбола, которых Женя раньше видел только в глянцевых журналах. Кстати, о звездах. У Пехова нет кумиров на баскетбольной площадке. Он ценит нескольких игроков NBA за их индивидуальные качества. Один из них (не будем называть имен) отлично играет в пас, другой отменно действует при подборе мяча, третий совершает снайперские трехочковые броски. Да и вообще, не мужское это дело - создавать себе идолов, уверен наш баскетболист.

"Странное" решение

После поездки в США Евгений Пехов стал мечтать о выступлении в сильных зарубежных клубах. Для начала - хотя бы в казахстанских. Но не срослось. В команде ЦСКА (Алматы), которая выступала в высшей лиге, он сам не хотел играть. А вот переход в клуб "Алматы", сражавшийся в тамошнем национальном дивизионе, сорвался по независящим от Пехова причинам.

Конечно, порой Евгению становится грустно от того, что не попробовал свои силы в крепких зарубежных дружинах. Его одноклубник Роберт Пан сейчас выступает в самом сильном казахстанском клубе "Астана", который борется в международной лиге ВТБ с командами России и представителями государств дальнего зарубежья. Да что скрывать - практически все сильные баскетболисты Кыргызстана уже давно выступают за рубежом. Наверное, мог все–таки уехать за кордон и Пехов. Ведь он по праву считается сегодня одним из самых талантливых баскетболистов республики. Об уровне мастерства этого игрока знают и во многих странах СНГ, но после окончания университета он решил связать свою жизнь с бишкекским клубом "Гиннес–29". Такое решение может показаться кому–то странным. Но на то были причины...

Десять лет назад Федерацию баскетбола КР возглавил директор школы–гимназии N 29 Бахтияр Кадыров. В молодые годы он успешно выступал в лучших командах республики, но тяжелая травма поставила крест на спортивной карьере Кадырова. Бахтияр Сабыржанович стал учителем истории, позже - директором средней школы, но о баскетболе никогда не забывал. При первой же возможности Кадыров создал баскетбольный клуб и стал его развивать. Сейчас выпускники баскетбольной школы "Гиннес–29" выступают в странах СНГ и даже в дальнем зарубежье.

Во всей этой работе Кадырову нужен был помощник. Сначала рядом с ним был другой соратник, но он уехал за границу, и выбор пал на Евгения Пехова.

Должность генерального секретаря спортивной федерации весьма хлопотная. Он должен организовывать и контролировать ход проведения всех республиканских соревнований, устанавливать контакты и вести деловую переписку с международными организациями.

Кадыров смог убедить Пехова стать генсеком. И причем так, что 27–летний баскетболист не смог отказаться и нисколько сейчас об этом не жалеет. Сейчас в стране повсеместно создаются баскетбольные дружины. Но, по большому счету, профессиональными командами их назвать нельзя. Нет у многих региональных клубов необходимой подготовки, квалификации тренеров. Решением и этих проблем занимается Евгений Пехов.

Играли и будем играть

А еще он гордится тем, что его воспитанники успешно сражаются с зарубежными командами. К примеру, ребята 2005 года рождения уже несколько лет становятся победителями юношеских турниров в Казахстане. Значит, и тренер из Пехова получился.

Но вот на просьбу корреспондента "Вечернего Бишкека" рассказать о самом запоминающемся матче Евгений затруднился ответить: "Ничего я пока серьезного не совершил в баскетболе. Думаю, лучшие матчи у меня еще впереди".

Скромничает генсек Пехов. Три года назад сборная Кыргызстана впервые в своей истории приняла участие в чемпионате мира по стритболу (3х3). Этот турнир проходил на Филиппинах, и наша дружина смогла победить многоопытных соперников из Румынии. Сначала их команда выигрывала у кыргызстанцев пять очков, но в конце игры Пехов и его партнеры собрались и сумели победить. Красивую многоходовку за несколько секунд до конца встречи провели Жаныш Адиев, Шакир Куранбаев и Евгений Пехов. Об этой атаке потом еще долго рассказывали филиппинские спортивные СМИ.

А это значит, что у кыргызстанских баскетболистов есть победный потенциал и на международной арене. И его необходимо развивать. А подопечные Пехова тоже не случайно побеждают всех соперников в Казахстане. Значит, не напрасно остался дома талантливый бомбардир, тренер и генсек Евгений Пехов.


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URL: https://www.vb.kg/393784
Теги:
баскетбол, спорт, Кыргызстан
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