На выборах президента США идет подсчет голосов: пока лидирует Байден

На пост президента претендуют действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп, и вице-президент 2008-2016 годов в администрации Барака Обамы демократ Джо Байден.

Президента в конечном итоге избирает коллегия выборщиков. Кандидат, побеждающий в штате с большинством даже в один голос, получает голоса всех выборщиков от этого штата. Всего в коллегии выборщиков 538 человек. Кто соберет в ней хотя бы 270 голосов (половина плюс один голос) - тот победил.

По данным Би-би-си на 8.45 нынешнего утра по бишкекскому времени, предварительные результаты после подсчета и оценки количества голосов в 26 штатах таковы. У Байдена 131 голос коллегии выборщиков, у Трампа – 92. Такие же данные приводит и Евроньюс.

Голос Америки в своих подсчетах осторожнее: 73 голоса коллегии выборщиков у Байдена и 41 у Трампа.