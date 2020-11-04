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Долоталиева: Кыргызстану стоит искать и альтернативные рынки, кроме Китая

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- Бакыт Басарбек
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Вся экономика Кыргызстана на данный момент очень зависит от рынка Китая. Об этом редакции VB.KG заявила президент Ассоциации рынков, предприятий торговли и услуг в Кыргызстане Дамира Долоталиева.

По ее словам, если не решить проблему доставки грузов и товаров из КНР в Кыргызстан в полном объеме, то последствия для нашей страны могут быть самыми плачевными.

- Многие сферы в Кыргызстане пользуются товарами Китая, не только торговцы на рынках. Добавьте сюда представителей легкой промышленности, которым необходимы фурнитура, ткани, и швейные машинки из КНР. Кроме этого, ресторанный бизнес зависим от рынка Китая. Также отнесите сюда и другие сферы: продукты питания, горнорудка, медицина и так далее. Да пандемия снизила наш общий товарооборот между нашими странами, но нужно хотя бы наладить то, что есть. Помочь нашим предпринимателям, - сказала Долоталиева.

В этой связи глава Ассоциации неоднократно предлагала правительству Кыргызстана искать альтернативные рынки для отечественных предпринимателей.

- Во время пандемии, когда границы закрылись, и, в частности, с Китаем, мы стали обсуждать с нашим правительством вопрос о поиске других стран, где мы могли бы покупать для себя необходимые товары. К примеру, это могли бы быть Турция, Малайзия, Пакистан, Индонезия и так далее. Да, мы имеем с этими странами торговые отношения, но теперь мы придерживаемся того мнения, что наши предприниматели некоторые товары в большем объеме могли бы покупать у них. Из-за пандемии не удалось полностью решить этот вопрос, но в правительстве могли бы быть более расторопнее в этом вопросе. В любом случае Кыргызстану стоит искать и альтернативные рынки, кроме Китая, - добавила она.


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URL: https://www.vb.kg/393794
Теги:
граница, Китай, Кыргызстан, Дамира Долоталиева, предприниматель
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