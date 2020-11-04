Хочешь квартиру на Иссык-Куле? Сканируй чеки и плати через MegaPay

Компания MegaCom продолжает проведение стимулирующей лотереи "Поймай удачу" среди пользователей мобильного кошелька MegaPay. В четверг, 5 ноября, в 18:00 состоится очередной ежемесячный розыгрыш, который будет транслироваться в прямом эфире на YouTube-канале MegaCom.

Среди абонентов MegaCom разыгрываются более 200 ценных призов, в том числе главный – квартира на Иссык-Куле, в ЖК "LAZURIT" от партнера ЗАО "Альфа Телеком" – строительной компании "Оргтехстрой", а также:

номера категории "Золото" от компании MegaCom; безлимитные пакеты Интернета на год от компании MegaCom; сертификаты на 100 литров бензина от сети АЗС "Газпромнефть"; скидочные сертификаты на приобретение квартиры от ОАО "Оргтехстрой" на 200 тыс. и 400 тыс. сомов; сертификаты на 5 тыс. сомов от онлайн-магазина Izishop.

Счастливых обладателей призов определяют с помощью генератора случайных чисел.

Лотерея "Поймай удачу" направлена на популяризацию цифровых государственных услуг среди населения, в том числе через опцию "Требуй чек", являющуюся результатом тесного взаимодействия компании MegaCom c Государственной налоговой службой КР.

Что необходимо для участия в лотерее:

получить онлайн ККМ-чек при покупке товаров и услуг; скачать приложение MegaPay в Google Play и App Store; отсканировать фискальные чеки с QR-кодом. ВАЖНО! Убедитесь, что чек не испачкан, не помят, а QR-код хорошо читабелен; обменивать баллы на купоны (2000 баллов = 1 купон).

Сканируйте чеки через MegaPay, совершайте платежи и зарабатывайте баллы. И не забывайте - чем больше купонов, тем выше шансы выиграть крутые призы!

Напомним, ранее компания MegaCom продлила стимулирующую лотерею "Поймай удачу" до 30 июня 2021 года, увеличив шансы абонентов выиграть больше крутых призов!