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Хочешь квартиру на Иссык-Куле? Сканируй чеки и плати через MegaPay

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Компания MegaCom продолжает проведение стимулирующей лотереи "Поймай удачу" среди пользователей мобильного кошелька MegaPay. В четверг, 5 ноября, в 18:00 состоится очередной ежемесячный розыгрыш, который будет транслироваться в прямом эфире на YouTube-канале MegaCom.

Среди абонентов MegaCom разыгрываются более 200 ценных призов, в том числе главный – квартира на Иссык-Куле, в ЖК "LAZURIT" от партнера ЗАО "Альфа Телеком" – строительной компании "Оргтехстрой", а также:

  1. номера категории "Золото" от компании MegaCom;
  2. безлимитные пакеты Интернета на год от компании MegaCom;
  3. сертификаты на 100 литров бензина от сети АЗС "Газпромнефть";
  4. скидочные сертификаты на приобретение квартиры от ОАО "Оргтехстрой" на 200 тыс. и 400 тыс. сомов;
  5. сертификаты на 5 тыс. сомов от онлайн-магазина Izishop.

Счастливых обладателей призов определяют с помощью генератора случайных чисел.

Лотерея "Поймай удачу" направлена на популяризацию цифровых государственных услуг среди населения, в том числе через опцию "Требуй чек", являющуюся результатом тесного взаимодействия компании MegaCom c Государственной налоговой службой КР.

Что необходимо для участия в лотерее:

  1. получить онлайн ККМ-чек при покупке товаров и услуг;
  2. скачать приложение MegaPay в Google Play и App Store;
  3. отсканировать фискальные чеки с QR-кодом. ВАЖНО! Убедитесь, что чек не испачкан, не помят, а QR-код хорошо читабелен;
  4. обменивать баллы на купоны (2000 баллов = 1 купон).

Сканируйте чеки через MegaPay, совершайте платежи и зарабатывайте баллы. И не забывайте - чем больше купонов, тем выше шансы выиграть крутые призы!

Напомним, ранее компания MegaCom продлила стимулирующую лотерею "Поймай удачу" до 30 июня 2021 года, увеличив шансы абонентов выиграть больше крутых призов!


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URL: https://www.vb.kg/393795
Теги:
#MegaCom, PR
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