Хочешь квартиру на Иссык-Куле? Сканируй чеки и плати через MegaPay

Компания MegaCom продолжает проведение стимулирующей лотереи "Поймай удачу" среди пользователей мобильного кошелька MegaPay. В четверг, 5 ноября, в 18:00 состоится очередной ежемесячный розыгрыш, который будет транслироваться в прямом эфире на YouTube-канале MegaCom.
Среди абонентов MegaCom разыгрываются более 200 ценных призов, в том числе главный – квартира на Иссык-Куле, в ЖК "LAZURIT" от партнера ЗАО "Альфа Телеком" – строительной компании "Оргтехстрой", а также:
Счастливых обладателей призов определяют с помощью генератора случайных чисел.
Лотерея "Поймай удачу" направлена на популяризацию цифровых государственных услуг среди населения, в том числе через опцию "Требуй чек", являющуюся результатом тесного взаимодействия компании MegaCom c Государственной налоговой службой КР.
Что необходимо для участия в лотерее:
Сканируйте чеки через MegaPay, совершайте платежи и зарабатывайте баллы. И не забывайте - чем больше купонов, тем выше шансы выиграть крутые призы!
Напомним, ранее компания MegaCom продлила стимулирующую лотерею "Поймай удачу" до 30 июня 2021 года, увеличив шансы абонентов выиграть больше крутых призов!