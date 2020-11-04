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Приговор Икрамжану Илмиянову оставили без изменений - 7 лет с конфискацией

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- Азиз Осмонов
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Верховный суд оставил в силе обвинительный приговор предыдущей инстанции по делу Икрамжана Илмиянова, бывшего соратника бывшего президента КР Алмазбека Атамбаева.

В дело, как уточняется, были внесены по итогам заседания незначительные редакционные изменения. Само заседание прошло накануне, 3 ноября.

Напомним, Икрамжан Илмиянов в 2019 году приговором Октябрьского райсуда осужден на 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества по части 3 статьи 204 (Мошенничество в особо крупном размере). Суд также обязал его выплатить штраф в размере 160 тысяч сомов.


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URL: https://www.vb.kg/393799
Теги:
Верховный суд, суд, Икрамжан Илмиянов, Кыргызстан, уголовное дело
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