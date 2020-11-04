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Известные деятели Кыргызстана не верят в вину Зилалиева

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- Бакыт Басарбек
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Многие специалисты в горно-геологической отрасли Кыргызстана и просто люди, которые соприкасались с ним по роду своей деятельности, опровергают обвинения в адрес экс-главы Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбека Зилалиева. По их мнению, этот человек пострадал исключительно за свою принципиальность.

В частности, ветеран геологической отрасли Зинаида Шаболотова назвала обвинение в продаже лицензиями для горнорудных компаний полной глупостью. Для убедительности она привела ряд фактов.

- Как гром среди ясного дня одно из обвинений звучало заключалось в том, что Зилалиев якобы торговал лицензиями. Да не мог он никак этого делать, хотя бы потому что он не выдавал их самолично. При комитете существует так называемся комиссия, которая и занимается выдачей лицензий. При чем в состав этой комиссии, кроме сотрудников комитета, входят представители общественных организаций, Ассоциации горняков и геологов, госинспекции по надзору за проведением работ и так далее. Поэтому никак не могло, чтобы Зилалиев самолично кому-то выдал лицензию и уж тем более продал ее. Дело в том, что все лицензии выдавались под протокол, который составлялся после заседания комиссии. Кроме этого, этот документ визировался всеми участниками заседания. Получается, что и все эти лица участвоволи в торговле. Ну это же глупость!", - заявила она.

Эксперт напомнила про электронную базу учета всех заявок компаний на лицензии.

- Честно говоря, для нас, которые знали работу комитета изнутри, такое обвинение было настолько, можно сказать, глупым и неправомерным. Более того, если даже не он проводил заседания, а кто-то из заместителей лицензионной комиссии, то лицензионное соглашение подписывали они, а не Зилалиев. Продать лицензию или выдать ее по знакомству не получится по той простой причине, что была создана электронная база учета поступлений заявок, а там уже ничего не переделаешь. Как внес, так и что называется: "что написано пером, не вырубишь топором". Все изменения можно легко проследить. При этом таких изменений никто не нашел, да и особо не искали. То есть получается, что это голословное обвинение, - добавила Шаболотова.

Президент Ассоциации горнопромышленников Кыргызстана Орозбек Дуйшеев также отметил принципиальные качества Зилалиева.

- Раньше я не был знаком с Дуйшеном Зилалиевым. Познакомился я с ним когда он возглавил Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования. Мы тогда с аксакалами зашли к нему и он сразу произвел на нас впечатление, как дисциплинированный и воспитанный человек, который в то же время знает, как управлять людьми. Считаю его арест большой ошибкой, - сказал он.

Более конкретный пример в работе Дуйшенбека Зилалиева, как главы ГКПЭН, привел исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков. По его словам, Зилалиев проявил себя именно в работе с населением.

- Я имею виду разъяснительные работы в 2013-2016 годах, которые проводил Дуйшенбек Зилалиев в регионах. Дуйшенбек Текшербекович со своей командой ездил в каждое село, где под свою ответственность, встречался с населением лицом к лицу, чтобы дать им разъяснения по поводу того или иного инвестиционного проекта. В этом отношении роль Зилалиева огромная для страны. Насколько я знаю, подобного рода разъяснительные работы на таком уровне ни до него, ни после никто не проводил. Нашей стране нужны такие люди, особенно, в кризисное время: ответственные, знающие свое дело и обладающие сильной волей, - подчеркнул Сыдыков.

В свою очередь юрист Улукбек Турдубеков назвал Зилалиева государственником, то есть человеком, который ставит интересы страны выше личных.

- Есть такое слово государственник, которое очень подходит к Дуйшенбеку Текшербековичу. Управленец, всегда ответственно и аккуратно делающий свою работу, где бы он не работал, с Кумтором, на выборах, с местным населением, в промышленности, энергетике и какие бы сложные вопросы не стояли перед ним, он всегда решал их. Я считаю, что этот человек за всю свою проделанную работу чист перед законом, - подытожил Турдубеков.

Напомним, ранее Первомайский районный суд признал Дуйшенбека Зилалиева виновным и путем частичного сложения наказания он получил девять лет тюрьмы с лишением права занимать должности на государственной службе сроком до трех лет.

Зилалиева задержали в декабре 2018 года по подозрению в "незаконном обогащении". У чиновника якобы нашли незадекларированный 1 миллион долларов, квартиры, офисные помещения и драгоценности.


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URL: https://www.vb.kg/393800
Теги:
лицензия, суд, Кыргызстан, ГКПЭН, Аскар Сыдыков, Орозбек Дуйшеев, Дуйшенбек Зилалиев
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