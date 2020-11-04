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Обвинения Джунушалиеву и Опумбаеву не выдвигались - Генпрокуратура

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- Екатерина Улитина
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По событиям 5-6 октября в Бишкеке начато расследование. Об этом сегодня, 4 ноября, в ходе пресс-конференции сообщил генеральный прокурор Курманкул Зулушев.

- Начато расследование по событием 5-6 октября. Действиям Кашкара Джунушалиева и Орозбека Опумбаева будет дана юридическая оценка, - сказал Зулушев.

Он подчеркнул, что в настоящее время местонахождение бывших глав МВД и ГКНБ неизвестно.

По данным Генеральной прокуратуры, официально обвинения в отношении Орозбека Опумбаева и Кашкара Джунушалиева не выдвигались. Розыск фигурантов уголовных дел находится в ведении МВД, а не Генпрокуратуры, подчеркнули в ведомстве.

Напомним, премьер-министр, и.о. Президента Садыр Жапаров ранее заявил, что Джунушалиев и Опумбаев разыскиваются.

В ночь с 5 на 6 октября произошли столкновения граждан с милицией, пострадали более тысячи человек. В эту же ночь был захвачен и разорен Белый дом. С той ночи местонахождение экс-министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева и председателя ГКНБ Орозбека Опумбаева неизвестно. В результате тех событий президент Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку.


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URL: https://www.vb.kg/393806
Теги:
Генеральная прокуратура, Кашкар Джунушалиев, Курманкул Зулушев, Кыргызстан, Орозбек Опумбаев
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