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Властям неизвестно местонахождение Сапара Исакова

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- Екатерина Улитина
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Властям неизвестно местонахождение экс-премьер-министра Сапара Исакова. Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный прокурор Курманкул Зулушев.

Он отметил, что Сапар Исаков вышел на свободу в ночь с 5 на 6 октября. Однако позже, получив уведомление о необходимости вернутся для дальнейшего отбытия наказания, не вернулся. В настоящее время его местонахождение неизвестно.

Сапар Исаков объявлен в розыск, дело зарегистрировано в ЕРПП, - сказал Курманкул Зулушев.

Ранее, журналист Улугбек Бабакулов сообщил, что Сапар Исаков попросил убежище во Франции.

Напомним, Сапар Исаков был осужден за коррупцию по делу о модернизации ТЭЦ. Сам бывший глава правительства своей вины не признавал и считал, что свое дело политическим заказом. Кроме того, Исаков обвиняется по делу об историческом музее.


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URL: https://www.vb.kg/393808
Теги:
розыск, Курманкул Зулушев, Сапар Исаков
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