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В Чуйской области обнаружен схрон с гранатометами

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- Виктория Гунгер
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В Чуйской области обнаружен схрон боеприпасов. Об этом сообщили в Госкомитете нацбезопасности.

Уточняется, что оружие обнаружено 3 ноября 2020 года ГКНБ КР совместно с МВД КР.

- В обнаруженном схроне находился сверток с 2 единицами снаряженного гранатомета РПГ-18 (Муха). По данному факту материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного ст.253 (Незаконный оборот оружия, боеприпасов) УК КР. В настоящее время материалы переданы в органы МВД КР, - говорится в информации.

ГКНБ совместно с МВД КР продолжаются соответствующие оперативно-розыскные мероприятия по установлению причастных лиц к данному факту.

В информации ГКНБ не уточняется, о каком районе области идет речь.


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URL: https://www.vb.kg/393809
Теги:
ГКНБ, оружие, Чуйская область
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