Кыргызстанца в Москве осудили за угрозу полицейскому кусачками

Савеловский районный суд Москвы вынес приговор в отношении гражданина Кыргызстана. Он признан виновным в угрозе применения насилия к полицейскому кусачками.

Как сообщают российские СМИ, все началось с конфликта, происшедшего в конце января текущего года между Нурланом О. и двумя его друзьями с охранником магазина. "Судя по камерам видеонаблюдения, они не нарушали общественный порядок, однако на место была вызвана Росгвардия. Все трое были доставлены в отдел полиции и переданы дежурному отдела полиции для дальнейшего разбирательства", - отмечает защита Нурлана.

В отделе полиции произошел еще один конфликт – когда, по словам адвоката, кыргызстанца попытались уложить на пол и надеть наручники: "Удерживая равновесие, он схватился за косяк двери. После чего дежурный сильно ударил ногой по этой двери и сломал моему подзащитному два пальца".

По версии следствия, когда с молодого человека сняли наручники и оказали ему помощь, тот достал кусачки и начал угрожать полицейскому. Хотя, как отмечает адвокат, его подзащитного обыскали и "инструмент у него забрали сразу".

И вот суд вынес свой вердикт. Уроженца Кыргызстана приговорили к двум годам колонии. Защита настаивает на невиновности и пообещала обжаловать приговор.