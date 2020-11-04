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В Бишкеке активно заработали приюты для бездомных. Адреса и телефоны

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- Виктория Гунгер
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Город продолжает работу. С наступлением холодов в усиленном режиме работают приюты столичного муниципалитета для людей без определенного места жительства. Об этом сообщили в мэрии Бишкека.

Многие бездомные приходят сами, просто покушать, согреться и сразу же уходят, некоторые остаются на ночь.

- К слову, доставлять нуждающихся в приюты должны сотрудники правоохранительных органов и бригады скорой помощи. Если вы увидели бездомных, которым нужна помощь, пожалуйста, сразу звоните 102 (милиция) и 103 (скорая помощь).

Для безопасности во всех столичных приютах всегда дежурит сотрудник РУВД, врачи и медсестры центров семейной медицины систематично оказывают необходимую медицинскую помощь, - отмечают в муниципалитете.

Убежище временного содержания Октябрьского района принимает в микрорайоне №12 по ул. А. Токомбаева, в здании комбината благоустройства. Приют может разместить более 80 человек, сейчас там живет порядка 40.

Ранее мы побелили и утеплили стены, приобрели медикаменты, хозяйственные товары, закупили постельные принадлежности, установлен аристон, раковина, ванная, душ.

В приюте созданы все условия для жилья, постояльцам предоставляется ежедневное одноразовое горячее питание

Телефоны: 511938, 0559180218 – специалист сектора социальных услуг района Сталбек Эсенкулов.

В Свердловском районе так же готов дом для временного (сезонного) пребывания лиц без определённого места жительства, он расположен на территории бывшего комбината благоустройства района по адресу: ул. Фере, 34А.

Здесь проведен косметический ремонт здания, проведено остекление окон, произведен ремонт электричества, потолка и полов, кроватей и топчанов. Приобретены постельные принадлежности (матрацы, одеяла, подушки, наволочки, простыни и пододеяльники). Приют рассчитан на 40 постояльцев.

Телефон: 360335, 0706 168877, Эркин Мамаев– главный специалист сектора социальных услуг Свердловского района.

На территории Первомайского района круглый год по адресу: пр. Жибек-Жолу, 413 функционирует муниципальное учреждение МУ "Коломто". Он рассчитан на 70 лиц.

В "Коломто" тоже можно переночевать, покушать, пройти медосмотр и первичную санобработку, а также принять душ и постирать одежду в прачечной.

Телефон: 304855

В Ленинском районе при ОФ "Центр милосердия" работает приют для женщин с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, им предоставляется одноразовое горячее питание, ночлег, медицинская и социально-правовая помощь.

Сейчас здесь находятся 24 женщины с 17 детьми, за счет общественного фонда "Центра Милосердия" оказываются социальные услуги. На эти цели из местного бюджета 624,0 тыс.сом.

В центре имеется своя прачечная, парикмахерская, душевая комната и кухня. Медицинские услуги предоставляют врачи ЦСМ №1, центр образования и управление соцразвития (УСР) района.

Женщинам, не имеющим документов, специалисты отдела по поддержке семьи и детей (ОПСД УСР) Ленинского района помогают восстановить паспорта, свидетельства о рождении.

Дом поддержки расположен по адресу: ул. Трудовая, 10. Подробную информацию можно получить по телефону: 64-11-09, директор Роза Казиевна 88-38-99, Мунара Смаилова специалист ОПСД - 0702 323530.


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URL: https://www.vb.kg/393814
Теги:
бомж, приют, Бишкек, мэрия
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