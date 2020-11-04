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Амнистия капиталов. Коррупционеры не спешат возмещать ущерб государству

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- Екатерина Улитина
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В Кыргызстане коррупционеры и экономические преступники не спешат признаваться в содеянном и заявлять властям, что нажили состояние нечестным путем. По крайней мере никто из бывших или действующих чиновников не пожелал добровольно возместить государству причиненный ущерб. Об этом сегодня, 4 ноября, в ходе пресс-конференции рассказал генеральный прокурор Курманкул Зулушев.

- По поручению премьер-министра, и.о. президента Садыра Жапарова ведутся работы по амнистии капиталов. На сегодняшний день на счет поступило около 500 млн сомов, - сказал Курманкул Зулушев.

Однако надзорное ведомство столкнулось с определенными трудностями.

- Нет юридических механизмов по возврату капиталов без возбуждения уголовного дела. Возможно кто-то готов воспользоваться объявленной амнистией и вернуть деньги, но нет правовых механизмов", - признал генпрокурор.

При этом он отметил, что чиновникам все же будет лучше сознаться добровольно и возместить ущерб.

Напомним, Садыр Жапаров призвал нечистых на руку чиновников и бизнесменов добровольно вернуть в казну награбленное.


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URL: https://www.vb.kg/393817
Теги:
коррупция, Курманкул Зулушев, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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