Турция передала Кыргызстану военную технику

Сегодня, 4 ноября, состоялась церемония передачи военной техники Вооруженным силам Кыргызстана от Турецкой Республики. Об этом сообщает пресс-служба ВС КР.

В церемонии приняли участие начальник Генерального Штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики генерал-майор Таалайбек Омуралиев и чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в Кыргызстане господин Дженгиз Камиль Фыратом.

"В самом начале встречи начальник Генерального штаба ВС КР выразил соболезнования господину Дженгиз Камиль Фырату, в связи с человеческими жертвами и серьезными разрушениями, произошедшими в результате землетрясения и цунами в провинции Измир.

Далее стороны перешли к обсуждению дальнейших перспектив двустороннего военного и военно-технического сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран, в ходе которого генерал-майор Омуралиев тепло поблагодарил за действенную материально-техническую помощь, оказываемую Турецкой Республикой Вооруженным Силам Кыргызстана по оснащению вооружением, военной техникой, тыловым и медицинским

имуществом, а также за сотрудничество в области подготовки военных кадров", - говорится в сообщении пресс-служба ВС.

В свою очередь, господин Дженгиз Камиль Фырат отметил, что Турецкая Республика готова и в дальнейшем укреплять и расширять кыргызско-турецкие отношения в военной и военно-технической областях.

Напомним, поставка первой партии военно-технического имущества была осуществлена в сентябре 2020 года, в рамках реализации Соглашений между правительством Кыргызской Республики и правительством Турецкой Республики о военном финансовом сотрудничестве на 2015 и 2016 годы.