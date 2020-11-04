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Курсана Асанова отпустили из СИЗО. Он под домашним арестом

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- Екатерина Улитина
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Экс-замминистра внутренних дел Курсан Асанов будет находиться под домашним арестом. Решение сегодня, 4 ноября, принял Первомайский районный суд.

Адвокат Таалайгуль Токтакунова сообщила СМИ, что прокурор просил суд изменить меру пресечения, так как Курсан Асанов не намерен скрываться от следствия.

Ранее Городской суд Бишкека принял решение оставить Курсана Асанова под арестом до 10 декабря.

Напомним, Курсан Асанов был арестован по подозрению в организации массовых беспорядков на площади Ала-Тоо. После событий 5-6 октября он назначил себя исполняющим обязанности министра внутренних дел. Свое решение он объяснил тем, что министр Кашкар Джунушалиев сбежал и он взял на себя обязанности министра, чтобы не допустить хаоса.


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URL: https://www.vb.kg/393823
Теги:
Курсан Асанов, СИЗО, Арест
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