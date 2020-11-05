Каждое второе малое предприятие сократило сотрудников - итоги пандемии в КР

В Министерстве экономики состоялось рабочее совещание, посвященное вопросам реабилитации пострадавших секторов экономики в период пандемии. Также обсудили механизмы поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает министерство экономики.

Министр экономики Санжар Муканбетов предложил разработать государственную программу предусматривающую комплексную поддержку направленную на повышение экспортного потенциала.

Отмечено, что многие компании не могут преодолеть конкуренцию ценовую и качественную. Во многом поражения связаны с низким потенциалом предпринимателей и их сотрудников.

Опрос уязвимых групп, проведенный Институтом исследования экономической политики (проект ПРООН-АБР) показал, что большинство владельцев малых предприятий не осведомлены о представленных возможностях в период пандемии. Согласно данным опроса каждый третье домохозяйство понесли убытки в связи с обслуживанием долга в банке. Компании, где трудились 3-5 человек в каждом втором случае сократили рабочие места.