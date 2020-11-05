В СНГ продолжат оказывать помощь Кыргызстану в рекультивации хвостохранилищ

Ряд актуальных вопросов и документов, направленных на развитие сотрудничества государств СНГ в сфере атомной энергетики, рассмотрен на 21-м заседании Комиссии этих стран по использованию атомной энергии в мирных целях. В заседании, прошедшем в формате видеоконференции, приняли участие члены Комиссии от Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Узбекистана, представители Таджикистана, эксперты профильных ведомств и организаций государств –партнеров и Исполнительного комитета СНГ.

С приветственным словом к участникам обратился заместитель генерального директора Госкорпорации "Росатом" Николай Спасский.

На заседании, по сообщению Исполкома СНГ, рассмотрен ход реализации ключевых документов: Рамочной программы сотрудничества в области мирного использования атомной энергии на период до 2020 года и Межгосударственной целевой программы "Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств". Последняя была утверждена в апреле 2012 года Межгосударственным советом существовавшего на тот момент Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). Были определены государства–участники и размеры их взносов: Россия - 75 процентов, Казахстан - 15, Кыргызстан и Таджикистан - по 5 процентов. К реализации важнейшего документа приступили с 1 января 2013 года. Однако в связи с прекращением в последующем деятельности ЕврАзЭС Совет глав правительств стран СНГ в 2014 году решил дальнейшее исполнение программы осуществлять в рамках Содружества.

В качестве пилотных проектов выбраны хвостохранилища в районе кыргызстанских Мин–Куша и Каджи–Сая и в районе таджикского города Истиклол. Программа реализуется в два этапа. По итогам первого (2013–2016 годы), в частности, в Кыргызстане были определены территории, наиболее пострадавшие от уранового производства, выбраны объекты, подлежащие первоочередной реабилитации, разработаны и обоснованы технические решения по ее осуществлению, структура и основные элементы системы обеспечения радиационной безопасности на объектах. Одновременно проведены исследовательские, проектно–изыскательские работы, экспертиза проектов строительно–монтажных работ в госорганах, выполнено рабочее проектирование, произведена оценка рисков, гармонизированы нормативные акты.

В рамках второго этапа, рассчитанного на период до 2024 года, в Кыргызстане планируется проведение всех необходимых рекультивационных, строительно-монтажных работ на выбранных объектах. А также - подготовка национальных кадров для них по управлению соответствующими проектами, разработать и реализовать мероприятия по экологическому и социально–гигиеническому мониторингу. Во исполнение таких решений в июне 2017 года была подготовлена рабочая документация, а в сентябре того же года заключен государственный контракт с федеральным государственным унитарным предприятием "Предприятие по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО" (специализированная организация "Росатома"), которое приняло на себя функции генподрядчика.

В ходе заседания определены текущие и перспективные задачи по выполнению обеих программ. И обсуждены другие актуальные вопросы. В том числе выполнение Программы научных исследований на казахстанском материаловедческом токамаке на 2018­-2020 годы и подготовку проекта подобной Программы на 2021-2023 годы, проект Меморандума об Ассоциации органов регулирования безопасности в области использования атомной энергии стран СНГ и организаций, осуществляющих их научно-техническую поддержку, разработанный в целях сближения технических регламентов государств Содружества.

В эти же дни Постоянной комиссией Межпарламентской Ассамблеи СНГ по аграрной политике, природным ресурсам и экологии был принят ряд модельных законопроектов в области экологии. И один из них – "О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению". Все эти документы теперь направляются в профильные комитеты (комиссии) парламентов государств - участников МПА для получения экспертных заключений.