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АКС ГКНБ: Выявлена очередная коррупционная схема в "Кыргыз темир жолу"

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- Бакыт Басарбек
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Антикоррупционной службой ГКНБ КР выявлена очередная коррупционная схема в Государственном предприятии "Национальная компания "Кыргыз темир жолу" при организации и проведении государственных закупок. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

В рамках досудебного производства установлено, что в период с 2018 по 2020 годы хозяйствующим субъектом с целью извлечения наибольшей материальной выгоды, в сговоре с ответственными должностными лицами Госпредприятия, вместо деревянных шпал типа 1 (высококачественные), фактически была осуществлена поставка и установка шпал заведомо низкого качества, не отвечающих требуемым стандартам.

Указанные действия могли повлечь за собой негативные последствия в виде железнодорожной катастрофы с человеческими жертвами.

По результатам судебной экспертизы, проведенной Государственной судебно – экспертной службой при Правительстве Кыргызской Республики был установлен ущерб интересам государства в размере более 25 миллионов сомов.

4 ноября 2020 года в рамках указанного досудебного производства зарегистрированного в АИС ЕРПП по ст.204 ч.3 (Мошенничество) УК КР, решением Первомайского районного суда Бишкека в отношении представителя хозяйствующего субъекта "И.Г.А." избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.


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URL: https://www.vb.kg/393843
Теги:
ГКНБ, Кыргыз темир жолу, коррупция, Кыргызстан
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