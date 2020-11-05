АКС ГКНБ: Выявлена очередная коррупционная схема в "Кыргыз темир жолу"

Антикоррупционной службой ГКНБ КР выявлена очередная коррупционная схема в Государственном предприятии "Национальная компания "Кыргыз темир жолу" при организации и проведении государственных закупок. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

В рамках досудебного производства установлено, что в период с 2018 по 2020 годы хозяйствующим субъектом с целью извлечения наибольшей материальной выгоды, в сговоре с ответственными должностными лицами Госпредприятия, вместо деревянных шпал типа 1 (высококачественные), фактически была осуществлена поставка и установка шпал заведомо низкого качества, не отвечающих требуемым стандартам.

Указанные действия могли повлечь за собой негативные последствия в виде железнодорожной катастрофы с человеческими жертвами.

По результатам судебной экспертизы, проведенной Государственной судебно – экспертной службой при Правительстве Кыргызской Республики был установлен ущерб интересам государства в размере более 25 миллионов сомов.

4 ноября 2020 года в рамках указанного досудебного производства зарегистрированного в АИС ЕРПП по ст.204 ч.3 (Мошенничество) УК КР, решением Первомайского районного суда Бишкека в отношении представителя хозяйствующего субъекта "И.Г.А." избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.