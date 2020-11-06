Кыргызстанцы поучаствуют в обсуждении евразийской перспективы

Осенняя сессия Международного Форума "Евразийская экономическая перспектива" пройдет 10 ноября на базе Санкт-Петербургского государственного экономического университета. К участию в сессии приглашены представители парламентов стран - членов СНГ, Евразийского экономического союза, Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

Организаторами форума, помимо данного вуза и МПА, выступили Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга и Евразийская ассоциация университетов. Ректоры входящих в нее ведущих вузов, а также ответственные сотрудники Евразийской экономической комиссии, Исполнительного комитета, эксперты, общественные деятели и представители бизнес-сообщества стран-партнеров также станут участниками актуальной дискуссии.

Целью мероприятия названо развитие парламентского, экономического, социального, образовательного и других направлений сотрудничества в рамках евразийской экономической интеграции.

В рамках форума запланированы круглые столы, на которых обсудят развитие экономического интеграционного взаимодействия на постсоветском пространстве на период до 2030 года, в условиях нового пандемического измерения, интеграционные аспекты развития Евразийского экономического союза и СНГ в правовой сфере, а также возможности формирования интеграционного контура Большой Евразии.

Международный форум "Евразийская экономическая перспектива" проводится ежегодно в Санкт – Петербурге с 2012 года по инициативе Государственной Думы РФ, при поддержке парламентов стран ЕАЭС и СНГ. Также в рамках форума проводились выездные мероприятия в Астане, Бишкеке, Ереване, Казани и Минске.

Программа каждого форума предусматривает пленарную сессию и круглые столы. На пленарной сессии выступают представители парламентов ЕАЭС и СНГ, Евразийской экономической комиссии, Исполнительного комитета СНГ и ректоры ведущих вузов Евразийской ассоциации университетов.

В настоящее время Евразийская ассоциация университетов объединяет 140 вузов Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Молдовы, России, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Украины. К числу приоритетов относит развитие национального образования, сохранение и укрепление единого образовательного пространства, обеспечение эквивалентности университетских дипломов, расширение межвузовского сотрудничества. Большое внимание, как отмечается в руководстве ЕАУ, отводится налаживанию контактов между молодыми преподавателями, освоению ими передового педагогического опыта.