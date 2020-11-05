Паркуюсь где хочу. Водитель "Жигули" припарковался прямо на дороге

Водитель легкого автомобиля "Жигули" припарковался на дороге по улице Московской напротив здания РОВД Ленинского района Бишкека. Очевидцем подобного автохамства стал журналист VB.KG.

С учетом того, что дорога на этой улице и так узкая, соответственно подобная "парковка" создала трудности для передвижения другим автомобилям.

При это машина стояла там довольно долгое время. За это время сзади нее успел припарковаться и другой автомобиль.

По данным сайта portal.srs.kg, за этим госномером не числятся никаких нарушений.