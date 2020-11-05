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Паркуюсь где хочу. Водитель "Жигули" припарковался прямо на дороге

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- Бакыт Басарбек
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Водитель легкого автомобиля "Жигули" припарковался на дороге по улице Московской напротив здания РОВД Ленинского района Бишкека. Очевидцем подобного автохамства стал журналист VB.KG.

С учетом того, что дорога на этой улице и так узкая, соответственно подобная "парковка" создала трудности для передвижения другим автомобилям.

При это машина стояла там довольно долгое время. За это время сзади нее успел припарковаться и другой автомобиль.

По данным сайта portal.srs.kg, за этим госномером не числятся никаких нарушений.


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URL: https://www.vb.kg/393851
Теги:
автомобили, Кыргызстан, Бишкек, нарушения, парковка
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