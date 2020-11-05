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Камчы Кольбаев переведен в ИК-47 в связи с состоянием здоровья

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- Екатерина Улитина
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2 ноября 2020 года в связи со состоянием здоровья Камчы Асанбек (Кольбаев) переведен в ИК-47. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

"В настоящее время ГКНБ продолжает расследование досудебного производства по факту создания им преступной организации или участия в ней. В связи с чем, ГКНБ призывает граждан не распространять слухи о якобы скором освобождении К.Асанбека. Так, совсем недавно на пресс-конференции экс-секретарь Совета безопасности КР Кенешбек Дуйшебаев заявил о том, что якобы власть договорилась с ОПГ и что в ближайшие дни выпустят К.Асанбека. Однако"оперативные данные" К.Дуйшебаева не подтвердились. Сказанные им слова можно расценивать как дешевый пиар, что не красит его как бывшего руководителя ГКНБ", - говорится в сообщении ГКНБ.

В пресс-службе ГКНБ подчеркнули, что комитет ведет активную борьбу с коррупцией и криминалом. Все мероприятия проводятся строго в рамках закона. Проводится соответствующая работа по демонтажу коррупционных схем в госорганах, возмещению ущерба государству и искоренению криминальных проявлений.


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URL: https://www.vb.kg/393852
Теги:
ГКНБ, Камчы Кольбаев, колонии, Кыргызстан
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