Камчы Кольбаев переведен в ИК-47 в связи с состоянием здоровья

2 ноября 2020 года в связи со состоянием здоровья Камчы Асанбек (Кольбаев) переведен в ИК-47. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

"В настоящее время ГКНБ продолжает расследование досудебного производства по факту создания им преступной организации или участия в ней. В связи с чем, ГКНБ призывает граждан не распространять слухи о якобы скором освобождении К.Асанбека. Так, совсем недавно на пресс-конференции экс-секретарь Совета безопасности КР Кенешбек Дуйшебаев заявил о том, что якобы власть договорилась с ОПГ и что в ближайшие дни выпустят К.Асанбека. Однако"оперативные данные" К.Дуйшебаева не подтвердились. Сказанные им слова можно расценивать как дешевый пиар, что не красит его как бывшего руководителя ГКНБ", - говорится в сообщении ГКНБ.

В пресс-службе ГКНБ подчеркнули, что комитет ведет активную борьбу с коррупцией и криминалом. Все мероприятия проводятся строго в рамках закона. Проводится соответствующая работа по демонтажу коррупционных схем в госорганах, возмещению ущерба государству и искоренению криминальных проявлений.