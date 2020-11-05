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"Исходить только из возрастных критериев в кадровом вопросе неверно"

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- Виктория Гунгер
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Кадровых специалистов нужно растить с низов. Исходить только из возрастных критериев не совсем верно. Нужно смотреть на опыт. Об этом на международной онлайн-конференции "Молодежь - движущая сила в развитии государства" заявил гражданский активист Амантур Манапбаев.

По его словам, в КР отсутствует преемственность поколений.

- После разрушения СССР за 30 лет независимости образовался идеологический вакуум. Молодежь ищет пути решения этих вопросов. Но к проблемам надо подходить системно. Продвигать роль молодежи в политике очень тяжело. Это зависит от кадровой политики. Но я не согласен, что человек вчера занимался фермерством, а завтра стал министром. В СССР нужно было пройти социальную лестницу, чтобы оказаться в руководстве. Поэтому, выходили сильные кадры. В целом для решения проблем необходимо менять систему. Только таким путем мы выйдем из кризисных ситуаций, - подчеркнул Манапбаев.

Отметим, что организаторами мероприятия выступил Фонд "Евразийцы - новая волна".


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URL: https://www.vb.kg/393859
Теги:
кадры, молодежь, Кыргызстан, политика
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