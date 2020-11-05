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В Чуйской области задержан мужчина, разыскиваемый за убийство в Казахстане

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- Екатерина Улитина
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4 ноября 2020 года ГКНБ в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий совместно с МВД КР в Чуйской области задержан разыскиваемый гражданин Республики Казахстан Ширинов Шаин Курбанхан-оглы, 1987 г.р. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Установлено, что он был объявлен в межгосударственный розыск правоохранительными органами Республики Казахстан за совершение особо тяжкого преступления (убийство с особой жестокостью). Решается вопрос о регистрации в АИС ЕРПП материалы досудебного производства по факту незаконного пересечения госграницы.

Задержанный водворен в ИВС ОВД Жайылского района Чуйской области. Также обсуждается о дальнейшем передаче

правоохранительным органам Республики Казахстан.


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URL: https://www.vb.kg/393861
Теги:
ГКНБ, задержание, убийство
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