В Чуйской области задержан мужчина, разыскиваемый за убийство в Казахстане

4 ноября 2020 года ГКНБ в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий совместно с МВД КР в Чуйской области задержан разыскиваемый гражданин Республики Казахстан Ширинов Шаин Курбанхан-оглы, 1987 г.р. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Установлено, что он был объявлен в межгосударственный розыск правоохранительными органами Республики Казахстан за совершение особо тяжкого преступления (убийство с особой жестокостью). Решается вопрос о регистрации в АИС ЕРПП материалы досудебного производства по факту незаконного пересечения госграницы.

Задержанный водворен в ИВС ОВД Жайылского района Чуйской области. Также обсуждается о дальнейшем передаче

правоохранительным органам Республики Казахстан.