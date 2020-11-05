"Кыргызалтын" снова пытаются захватить самоназначенцы (видео)

Cегодня, 5 ноября, около центрального офиса ОАО "Кыргызалтын" в очередной раз собралась группа неизвестных лиц в составе 20-25 человек с требованием отставки председателя правления госпредприятия Алмаза Алимбекова. По их словам, за период его работы в компании ничего проделано не было. Позже все они были приглашены на встречу с главой "Кыргызалтына".

Пресс-секретарь ОАО "Кыргызалтын" Толкун Камчыбекова, к которой редакция VB.KG обратилась за комментариями, опровергла слова митингующих, приведя ряд фактов.

- Начнем с того, что за весь период работы Алмаза Алимбекова проделана колоссальная работа, все месторождения, которые были на стадии банкротства, заработали. Я говорю сейчас про месторождения "Терексай" , "Макмал". Сейчас на предприятиях работой обеспечено более 1000 человек. Ежегодно поступают налоговые поступления согласно действующего законодательства КР как в местные, так и в республиканский бюджеты. По итогам 2019 года ОАО "Кыргызалтын" выплатил в бюджет страны 750 млн сомов. За 9 месяцев чистая прибыль компании составила 921,8 млн. сомов, - сказала она.

Однако, несмотря на имеющиеся положительные показатели "Кыргызалтына", продолжила представитель компании, собравшаяся группа лиц необоснованно требовала немедленной отставки Алмаза Алимбекова, а в случае не выполнения их требований угрожали, что сделают это сами.

- Также они требовали прогнать инвесторов с Макмал (Мансон Групп), оставив без работы более 500 работников из числа местного населения, которые добросовестно трудятся на месторождении. В случае неисполнения их требования – грозились сжечь имущество инвестора. В настоящее время учитывая экономическую ситуацию в стране, связанного с нехваткой денежных средств в бюджете страны и курса руководства страны защищать инвесторов, огорчает и беспокоит, что такие заявления делаются со стороны заинтересованных лиц, которые преследуют свои личные корыстные цели, а именно - незаконно занять должности и превратить в убыточное предприятие. Такие факты крайне негативно сказываются на инвестиционном климате страны. Из –за нестабильные ситуации в стране многие месторождения закрыты и не могут начать свою работу. Если уйдут инвесторы и закроют все горнорудные предприятия, где будут работать тысячи человек, кто будет кормить их семьи. Касательно заявления этих лиц, что весь коллектив против Алмаза Алимбекова, то это ложь! Весь коллектив полностью поддерживают его и против таких давлений. В этой связи коллектив Общества просит не политизировать должность председателя правления ОАО "Кыргызалтын", а дать спокойно работать. Здесь производство, и каждый день надо работать. И еще раз хотим отметить, что коллектив ОАО "Кыргызалтын" выступает против подобных самоназначений. Все назначения должны быть в рамках закона, - отметила Камчыбекова.