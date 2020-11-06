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Шаман из "Азии MIX": Это было наше первое свидание, но она убежала с него

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- Айжан Мамбеталиева
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Герои сегодняшней нашей рубрики -участник команды КВН "Азия MIX", блогер, актер, сценарист Бактияр Касымалиев и его супруга Жибек Алиева - стилист.

Как ваши пути пересеклись?

Жибек: - Познакомились мы в политехе (КГТУ имени Раззакова) в 2010 году. Я училась на первом курсе, а он на четвертом. У меня была одногруппница, которая играла в КВН, она нас с Бактияром и познакомила. Но встречаться мы начали только через год.

Бактияр: - На тот момент я встречался с другой девушкой. Но Жибек мне понравилась, у нее была необычная прическа. На большой перемене около трех тысяч студентов вуза выходят во двор или спешат в столовую. И в этой черно– серой массе было яркое пятно - короткие светлые волосы и модная укладка Жибек. А еще они с подругами очень громко смеялись, невозможно было их не заметить. Ну а через год у меня прекратились прежние отношения, и я начал ухаживать за Жибек. Пригласил ее на рок–оперу. Это было наше первое свидание, но она убежала с него.

Жибек: - Бактияр сказал, что они всей командой идут на оперу, зовут и меня. Но наша встреча вдруг стала больше похожа на свидание, чего я не ожидала. Я растерялась и начала писать подруге сообщения, чтобы она приехала и забрала меня из театра. Но Бактияр настоял на продолжении нашей встречи. Я была в шоке, да и не только я, но и наши друзья, никто не ожидал такого поворота событий. И потому как только выдалась возможность, я убежала (смеется).

Как поняли, что вы половинки друг друга?

Жибек: - Хоть мы и знакомы давно, но то, что мы половинки друг друга, поняли пару лет назад. Первый год наших отношений был конфетно–букетный, беззаботный, счастливый, а второй и третий оказались тяжелыми. У нас были чувства друг к другу, но вместе нам было сложно. Мы постоянно ругались, сходились, расходились. Взглянуть на ситуацию с другой стороны нам помог психолог. Я пошла на консультацию, чтобы разобраться в себе, понять, в каком направлении мне двигаться по жизни. Затронули и тему отношений. Тогда и наступил момент, когда мы с Бактияром совершенно иначе посмотрели друг на друга, стало возникать взаимопонимание. Было, конечно, и желание сохранить отношения, помогала в этом специальная литература о психологии мужчины и женщины.

Я всегда мысленно рисовала образ спортивного парня, без вредных привычек, с чувством юмора, доброго, но с мужским стрежнем, целеустремленного, разностороннего и находчивого. Бактияр именно такой. Я выбрала мужа интуитивно, но поняла это после замужества.

Бактияр: - А я всегда представлял девушку с короткой стрижкой, необычную и маленькую принцессу (улыбается). По характеру моя любимая на самом деле все еще маленькая девочка. Она всегда была в своем мирке, улыбалась, смеялась, от нее исходил позитив. Всегда заботилась, переживала, интересовалась моими делами, меняла меня к лучшему. Жибек умеет любить, дарить это чувство и научила этому меня. Она не типичная девушка, она настоящий друг, но в то же время очень женственная и нежная. И что важно, совсем не интриганка.

Каким было предложение руки и сердца?

Жибек: - Самым необычным. Я думала, это будет нескоро. Мы ездили по моим делам, и вдруг Бактияру кто–то позвонил, он резко развернул машину в сторону гор и сказал, что у него друзья перевернулись на машине, "скорая" туда не едет, надо помочь ребятам. Для убедительности остановился около магазина купить воду, чтобы смыть кровь. По дороге звонили друзья и кричали в трубку: "Где Баха? Почему так долго едете?". Одним словом, нагнали жути. Приехав на место он мне сказал: "Ищи их!". И я давай бегать, искать ребят. В этот момент Бактияр достал букет цветов и говорит: "Выходи за меня!". Моей первой реакцией был вопрос: "А где пацаны?".

Бактияр: - От Жибек ничего не скрыть, и если бы мы просто поехали в горы, она сразу поняла, что что–то не так, любые изменения в моем поведении или настроении она сразу улавливает. Когда я развернулся в сторону гор, она уже заподозрила неладное, но потом, когда позвонили ребята, испугалась, поверила.

А какой была свадьба?

Жибек: - В 2015 году у нас был обряд нике, а на следующий год мы сделали торжество для родственников. Перед этим мы планировали расписаться, но Бактияр улетел по работе и вернулся только за день до свадьбы. И потому поход в загс отложили. А расписались только в прошлом году, пошли и получили свидетельство о браке.

Бахтияр: - Как–то руки не доходили, как говорится. Нам и так было хорошо и все устраивало, разве не это самое важное? Но когда начали с Жибек планировать ребенка, решили узаконить брак до его рождения.

Сложно быть семьей?

Бактияр: - На этом этапе совсем не сложно, мы и друзья, и любовники. Семейная жизнь не принесла никаких проблем, наоборот, только радость и счастье. Может быть, если вы спросите об этом года через два, когда у нас появятся дети, мы ответим по–другому. Мы сейчас с любимой ждем ребенка. Для нас не важно, кто у нас родится, сын или дочь, главное, чтобы малыш был здоровым.

Жибек: - Беременность сплотила нас еще больше. Муж оказался очень заботливым. Были сложные моменты в самом начале, когда я лежала и самостоятельно ничего не могла делать, он всегда был рядом, помогал мне, все обязанности по дому взял на себя. Мы ели вареные яйца на завтрак, обед и ужин, потому что Бактияр не умеет готовить, но он очень старался (улыбается). А вообще приготовление еды и порядок - мои обязанности. А он отвечает за прочие традиционные мужские дела.

Как познакомились с родителями друг друга, помните?

Жибек: - Бактияр с мамой познакомился в очередную нашу встречу, если честно, даже не помню, в какой момент. А вот знакомство с папой запомнила. Бактияр отвозил нас с сестрой домой после позднего мероприятия. Была ночь, ворота были закрыты, и, чтобы не будить родителей, он решил перелезть через забор и открыть их. Уже полез, повис на заборе, и в этот момент открыл дверь папа. Вот так и увиделись в первый раз (смеется).

А я с мамой Бактияра познакомилась, когда он позвал меня в гости. Мы посидели, попили чай, поговорили.

Как считаете, что делает ваши отношения крепкими?

Бактияр: - Общие цели, общее видение будущего, наши стремления, наши мечты, если их нет, то со временем пламя любви начинает угасать.

Споры и конфликты бывают в любой семье, как вы их решаете?

Бактияр: - В этом вопросе важно умение разговаривать. Если есть недоговоренности, проблемы, то в будущем из–за этого рушится брак. Мы пришли к этой формуле и каждую точку зрения проговариваем, даже если это неприятно, приходим к консенсусу, стараемся уступать друг другу и понимать.

Жибек: - Это, пожалуй, самое ценное, чему мы научились за весь период наших отношений. Впервые мы столкнулись с этим, когда казалось, что отношения зашли в тупик. Психолог тогда сказал нам, что сейчас люди разучились разговаривать, слышать других, сразу начинаются претензии, обиды, за которыми, к сожалению, следует расставание. Мы долго этому учились.

Романтические поступки друг для друга совершаете?

Бактияр: - Мы романтики. Но в жизни с этим трудно. Вот я в прошлом году пригласил Жибек в загородный комплекс, чтобы отдохнуть на природе, подышать свежим воздухом, провести время вместе, вдали от суеты и дел. Но мы настолько устали, что, когда приехали в отель, просто уснули в номере.

Жибек: - Я даже в бассейн не сходила, хотя очень люблю. Бактияр утром уехал на работу, а я ждала его весь день в номере. Вечером он меня забрал, и мы поехали домой. Вот такое романтическое свидание (смеется).

У вас есть мечта?

Бактияр: - Мечта есть, и не одна, но не расскажем, вдруг не сбудутся, так что пусть останутся при нас.

Шаман из "Азии MIX" Бактияр Касымалиев начал играть в КВН еще в школе, говорит, в юности был застенчивым, и игра на сцене помогала ему перебороть стеснение. После в КГТУ имени Раззакова, где он учился, парень собрал КВН–команду, с 2012 года начал играть в составе знаменитой "Азии MIX". У него был сценический образ шамана - яркий, необычный и запоминающийся. Хотя парень уверяет, что ему не удалось прочувствовать его в полной мере.

Сейчас юмор помогает ему в отношениях, ведь шуткой всегда можно сгладить острые углы. Как он говорит, КВН помогает находить выход из любых житейских ситуаций, недаром игра для веселых и находчивых учит решать любые задачи, просто нужно найти правильный под-ход и иметь нестандартное мышление.

триумф

На музыкальный фестиваль 2015–го, в Светлогорске, "азиаты" получили право предстать на гала–концерте. Музыкальная постановка "Щелкунчик" с азиатским колоритом была настолько успешной, что в результате они получили престижную награду "Большой КиВиН в темном". В сезоне 2016 года команда участвовала в Сочинском фестивале. Блестящая игра во втором туре позволила ей попасть на гала–концерт, закончившийся для коллектива триумфом: жюри единогласно пропустило кавээнщиков в новый сезон Высшей лиги. В том году "Азия MIX" стала чемпионом Высшей лиги.


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URL: https://www.vb.kg/393865
Теги:
КВН, Кыргызстан, артисты эстрады
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