Выявлен факт присвоения бюджетных средств должностными лицами ТНК "Дастан"

ГКНБ КР выявлен факт присвоения бюджетных средств должностными лицами ОАО ТНК "Дастан" и дочернего предприятия ОАО "Улан", путем заключения фиктивного договора о закупке специального оборудования по заказу одной из зарубежных стран. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что в мае 2020 года ОАО ТНК "Дастан" заключило контракт с зарубежной страной на сумму 3 млн. долларов США, из которых 695 тыс. долларов США были присвоены руководством данной корпорации путем заключения договора об оказании услуг с дочерним предприятием ОАО "Улан". С целью присвоения указанных средств, руководство ОАО "Улан" заключило фиктивный договор с одной из ОсОО на поставку специального оборудования на сумму 54 млн. сомов, которые в последующем были присвоены директором ОАО "Улан" "Ж.Р.Ж.".

Материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного п.1 ч.2 статьи 205 "Присвоение или растрата вверенного имущества" УК Кыргызской Республики.

По результатам проведенных следственных мероприятий директор ОАО "Улан" "Ж.Р.Ж." на основании ст.98 УПК Кыргызской Республики заключен под стражу в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время проводятся соответствующие оперативно-следственные мероприятия.