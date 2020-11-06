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Садыр Жапаров поздравил представителей СМИ с Днем информации и печати

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- Бакыт Басарбек
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Исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики, Премьер-министр Садыр Жапаров поздравил журналистов и представителей средств массовой информации с предстоящим Днем информации и печати.

Ниже приводим текст поздравления:

"Уважаемые представители средств массовой информации!

Позвольте искренне поздравить вас с профессиональным праздником - Днем информации и печати Кыргызской Республики!

На сегодняшний день в мире растет значение журналистики, и нашу повседневную жизнь невозможно представить без потока информации.

В этом контексте важные события в жизнедеятельности страны наглядно демонстрируют, что прозрачность СМИ имеет большую значимость на пути Кыргызстана к демократическому развитию.

Это связано с тем, что журналисты оказывают сильное влияние на формирование общественного мнения, предоставляя населению прозрачную и беспристрастную информацию.

В исторически важные моменты для нашей страны огромен вклад работников пера в поддержание усилий по укреплению социально-экономического и культурно-гуманитарного развития государства.

Также стоит отметить, что журналисты четко и ответственно выполнили свои обязанности во время вспышки пандемии коронавирусной инфекции, с которой наша страна столкнулась наряду с мировой общественностью.

Уважаемые журналисты!

Я надеюсь, что вы продолжите укреплять отношения между властью и народом. Желаю вам и дальше быть зеркалом общественной жизни, защитниками справедливости, вестниками добра и достижений.

Еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником. Желаю всем крепкого здоровья, семейного счастья и успехов в работе!

Пусть в нашем вольнолюбивом Кыргызстане всегда будут свобода слова, согласие и взаимопонимание!"


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URL: https://www.vb.kg/393868
Теги:
Садыр Жапаров, СМИ, поздравление
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