Садыр Жапаров поздравил представителей СМИ с Днем информации и печати

Исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики, Премьер-министр Садыр Жапаров поздравил журналистов и представителей средств массовой информации с предстоящим Днем информации и печати.
Ниже приводим текст поздравления:
"Уважаемые представители средств массовой информации!
Позвольте искренне поздравить вас с профессиональным праздником - Днем информации и печати Кыргызской Республики!
На сегодняшний день в мире растет значение журналистики, и нашу повседневную жизнь невозможно представить без потока информации.
В этом контексте важные события в жизнедеятельности страны наглядно демонстрируют, что прозрачность СМИ имеет большую значимость на пути Кыргызстана к демократическому развитию.
Это связано с тем, что журналисты оказывают сильное влияние на формирование общественного мнения, предоставляя населению прозрачную и беспристрастную информацию.
В исторически важные моменты для нашей страны огромен вклад работников пера в поддержание усилий по укреплению социально-экономического и культурно-гуманитарного развития государства.
Также стоит отметить, что журналисты четко и ответственно выполнили свои обязанности во время вспышки пандемии коронавирусной инфекции, с которой наша страна столкнулась наряду с мировой общественностью.
Уважаемые журналисты!
Я надеюсь, что вы продолжите укреплять отношения между властью и народом. Желаю вам и дальше быть зеркалом общественной жизни, защитниками справедливости, вестниками добра и достижений.
Еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником. Желаю всем крепкого здоровья, семейного счастья и успехов в работе!
Пусть в нашем вольнолюбивом Кыргызстане всегда будут свобода слова, согласие и взаимопонимание!"