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Молодые кыргызстанцы укрепят связи со сверстниками в странах ШОС

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- Евгений Денисенко
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Итоги и перспективы сотрудничества между молодыми гражданами стран ШОС обсуждены на 13-ом заседании Молодежного совета ШОС. Участие в нем приняли в онлайн-формате члены национальных частей этого совета от Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Выступая на открытии заседания, генеральный секретарь ШОС Владимир Норов подчеркнул значение молодежной площадки этой международной организации. По его словам, сегодня как никогда молодежь нуждается в помощи со стороны государства, международных правительственных и неправительственных организаций - для принятия социально-экономических, политических, организационных и правовых мер, направленных на поддержку молодого поколения, защиты прав и свобод, реализацию его творческого потенциала.

На заседании отмечалась эффективность молодежных проектов и программ, таких как Международный молодежный бизнес-инкубатор стран ШОС, Форум стартапов ШОС, конференций и вебинаров. Очередной вебинар на тему "Молодежное предпринимательство в странах ШОС в эпоху цифровой экономики", прошел в режиме онлайн буквально за несколько дней до заседания Молодежного совета. И собрал более 350 человек пространства ШОС, других стран, включая предпринимателей, ученых, представителей общественных организаций и студентов.

Участники вебинара обсудили перспективы электронной коммерции, особенности ее финансового сектора, логистики и локализации в государствах ШОС. Большое внимание было уделено развитию бизнес-инкубаторов, улучшению предпринимательства в регионе и поддержки молодежных стартап-проектов, проведению традиционных просветительских мероприятий в рамках "Студенческой весны стран ШОС и БРИКС", Международной молодежной конференции "Модель ШОС", интерактивной игры "Модель ШОС" и других совместных инициатив. В ходе двух панельных дискуссий молодые предприниматели из Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Шри-Ланки поделились опытом развития стартапов.

Об этих и о многих других проектах шла речь и на заседании Молодежного совета ШОС. Генеральный секретарь Владимир Норов отметил активность молодежи в период коронавирусной пандемии. "Молодое поколение содействуют в преодолении негативных последствий пандемии коронавируса за счет их добровольной помощи медикам, больным, малоимущим и нуждающимся. Проявленные во время пандемии мужество, стойкость и самоотверженность молодежи высоко оценили главы государств всех стран-членов ШОС", - подчеркнул Норов.

Как заявлено, в 2021 году организация приложит максимальные усилия для того, чтобы молодые люди стран ШОС могли легко преодолеть все невзгоды, связанные с пандемией коронавируса, и достигать новых успехов в своей профессиональной деятельности. Этим целям призван содействовать и, в частности, планируемый на следующий год ряд спортивных мероприятии под девизом "Стоп наркотикам, терроризму и коронавирусу!".

Также решено, что Молодежный Совет ШОС продолжит реализацию различных инициатив в государствах-партнерах с целью ограждения молодежи от деструктивных идей, повышения духовного потенциала, здоровья и благосостояния молодых современников.


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URL: https://www.vb.kg/393875
Теги:
ШОС, Кыргызстан
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