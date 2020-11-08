Убийцы сняли Алмазбека Атамбаева в тюрьме

На днях в социальных сетях кыргызского сегмента интернета появилась свежая фотография Алмазбека Атамбаева. Снимок сделан в исправительной колонии №47. На нем бывший президент общается с другими заключенными.

После того, как снимок растиражировали отечественные СМИ, в пресс-службе Государственной службы исполнения (ГСИН) прокомментировали его появление.

В сообщении ГСИН говорится, что фотография была сделана 5 ноября текущего года, где Атамбаев после вечерней проверки (примерно в 16:10 часов) находился на административной территории исправительной колонии №47 и беседовал с другими осужденными.

В ходе проверки был найден и изъят сотовый телефон, принадлежащий К. Б. 1994 года рождения, осужденному по ст. 97 ч.2 УК КР " Убийство двух или более лиц" к 30 годам лишения свободы, также была установлена причастность А. уулу Д. 1996 года рождения, осужденного по ст. 97 УК КР "Убийство" к 17 годам лишения свободы.

В ГСИН пояснили, что заключенных, сделавших фото бывшего президента на прогулке, водворили за нарушение правил внутреннего распорядка в карцер на 15 суток.

На случившееся отреагировал сын Алмазбека Атамбаева Сеид. В своем профиле в Facebook он опубликовал пост, в котором выразил уверенность, что фотография его отца была сделана и залита в Сеть не просто так. Он назвал случившееся попыткой публично унизить бывшего президента.

Между тем, у истории с фотографией Алмазбека Атамбаева может быть другой подтекст. Она, например, может быть свидетельством того, что бывшего президента на зоне либо "опекают" (присматривают, чтобы с ним ничего не случилось), либо "пасут" (наблюдают за ним с противоположными целями). В принципе, возможно, и то, и другое.

В колонии №47 Алмазбек Шаршенович оказался потому, что был осужден на 11 лет и два месяца лишения свободы за незаконное освобождение в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева.

Как писал портал mediazona.ca, согласно обвинительному акту, именно Алмазбек Атамбаев в 2012 году поручил тогдашнему главе Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Шамилю Атаханову разработать план по освобождению "вора в законе".

По версии следствия, Атамбаев приказал Атаханову освободить Батукаева "под любым предлогом".

В итоге, по версии обвинения, Атаханов и секретарь Совета безопасности Бусурманкул Табалдиев встречались с другими фигурантами дела, убеждая их, что преступный мир страны находится на грани кровопролитной войны из-за конкуренции двух "воров в законе", которые отбывают наказание в кыргызстанских колониях - Азиза Батукаева и Камчыбека Кольбаева. Освобождение и отъезд Батукаева за границу в такой ситуации они пытались представить приемлемым решением.

Так или иначе, бывший президент сыграл в судьбе вора в законе значительную роль. И, если сейчас в колонии №47 находятся сторонники Азиза Батукаева, то, вероятно, они скорее будут расположены оберегать Атамбаева от возможных угроз, в числе и от физической расправы.

Вместе с тем, в настоящее время в колонии №47 находится и основной конкурент Батукаева - Камчи Кольбаев. Задержанного недавно в одном из столичных спортивных клубов столицы криминального авторитета в это учреждение перевели буквально на днях. Как пояснила ГСИН, причина ротации - состояние здоровья Кольбаева

[Доподлинно неизвестно, имеет ли Кольбаев намерение свести счеты с человеком, который дал свободу его противнику. Однако, очевидно, что все возможности для осуществления вендетты у Коли-киргиза сегодня есть.

Помимо этого существует еще одна группа людей, у которых могут быть претензии к Атамбаеву в связи с освобождением Азиза Батукаева. Это, если таковые еще остались в республике, члены ОПГ покойного авторитета Рыспека Акматбаева, который при жизни вел с Батукаевым криминальную войну.

Их противостояние началось еще в 90-х годах. К этому времени Азиз Батукаев стал одним из лидеров крупнейшей в КР бандитской группировки, в которую входил также старший брат Азиза - Алаудин. Эта банда, занимавшаяся рэкетом, заказными убийствами, наркоторговлей, считалась куратором восточной части Чуйской долины и уже тогда вошла в конфликт с группировкой Рыспека Акматбаева, которого, в свою очередь, считали "хозяином" Иссык-Куля.

В 1995 году правоохранительным органам удалось отправить братьев Батукаевых на скамью подсудимых по обвинению в бандитизме. Процесс закончился в итоге не так, как ожидали многие - суд не признал группировку Батукаева бандой и квалифицировал действия подсудимых как простое вымогательство. Батукаев получил пять лет тюрьмы и вышел на свободу в 1999 году.

Вскоре после этого в республике начался новый передел сфер влияния, пожалуй, самый кровопролитный. В мае 2002 года на железнодорожном переезде в Токмаке неизвестные расстреляли машину Батукаева из автоматов. Самого авторитета в ней не было, но погиб его ближайший помощник. В том же году в районе токмакского сахарного завода застрелили старшего брата Батукаева Алаудина. В ноябре 2003 года был убит зять Батукаева - Хаваджи Заурбеков.

Сторона Рыспека Акматбаева несла сопоставимые потери. Его племянника убили в одном из иссык-кульских ночных баров, а сам лидер группировки пережил два покушения - сначала его хотели уничтожить с помощью гранатомета около ресторана в Бишкеке, а затем расстреляли машину авторитета из автоматов. Акматбаев был ранен и скрылся, а двоих его попутчиков убили контрольными выстрелами.

В 2002-2004-х годах убийства следовали одно за другим, ежемесячно гибли как сами бандиты, так и предприниматели, чей бизнес они "крышевали".

В июне 2004 года Батукаев был арестован в очередной раз. Срок Батукаев отбывал в исправительной колонии №31 в селе Молдовановка Чуйской области. Причем в очень комфортных уловиях: попали фотографии дома на территории колонии, в котором Батукаев жил со своей гражданской женой Евгенией Тарасовой, и огорода, где он выращивал коноплю.

"В комнатах висели флаг Ичкерии и портреты Аслана Масхадова и Шамиля Басаева. У Азиза Батукаева была язва желудка, поэтому для него в зоне держали трех кобыл и 15 коз, молоком которых он лечился. Для развлечения и защиты тут же находились и бойцовые собаки. Не полагаясь на персонал колонии, "авторитет" держал собственную охрану: с ним постоянно находились телохранители, вооруженные автоматами Калашникова и гранатами", - писал "Коммерсант".

Спустя год Батукаева попытались этапировать в СИЗО и в колонии вспыхнул бунт.

Тогда на переговоры с осужденными в Молдовановку приехала делегация во главе с депутатом парламента, председателем комитета по правоохранительным органам и соблюдению конституционной законности Тынычбеком Акматбаевым - младшим братом Рысбека Акматбаева. В итоге осужденные убили парламентария, двух сотрудников парламента и тяжело ранили главу ГСИН Икматулло Полотова, который позже умер, не приходя в сознание.

Вскоре после подавления бунта в интервью радио "Азаттык" Рыспек Акматбаев заявил, что это убийство – спланированный политический заказ, который через своих людей исполнил Азиз Батукаев, отбывающий наказание в той самой колонии.

Понятно, что поскольку Рыспек Акматбаев давно мерв, то мстить за убийство его брата уже некому. Другое дело, что у оставшихся в живых сторонников криминального авторитета все еще могут быть счеты к Батукаеву и, как следствие, к человеку который его освободил.