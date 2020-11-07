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Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем истории и памяти предков

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- Екатерина Улитина
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Исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики, Премьер-министр Садыр Жапаров сегодня, 7 ноября, направил обращение к кыргызстанцам по случаю Дней истории и памяти предков.

Текст обращения:

"Уважаемые соотечественники!

Ежегодно 7-8 ноября в нашей стране отмечаются Дни истории и памяти предков. Народная мудрость гласит: "Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего". Знание истории определяет настоящее народа и открывает путь для него в будущее.

Недавние научные открытия доказали, что история кыргызов охватывает более трех тысяч лет. Кыргызы являются одним из древних народов Центральной Азии и Евразийского континента в целом.

Мы гордимся своей историей. Пережив судьбоносные испытания, наш народ, смог создать свою независимую государственность благодаря дальновидности, героизму и мудрости предков.

Создание и сохранение кыргызской государственности было главной ценностью кыргызов на протяжении более трех тысячелетий. Идеи государственности, свободы, независимости и любви к Родине стали основой эпоса "Манас" – вершины кыргызской духовности.

Кыргызская государственность пережила все невзгоды, падения и взлеты. В средние века нашим предкам удалось создать в центре Евразийского континента Великую державу. Этот факт свидетельствует о том, что с древних времен кыргызы были цивилизаторским народом.

Героическая борьба с внешними и внутренними врагами позволила нашему народу занять достойное место в истории народов мира.

В ХХ веке нашему народу выпало пережить большие испытания. Трагические события 1916 года, политические репрессии 1930-х годов привели к тяжелым потерям. В то же время благодаря неустанным усилиям и политической воле руководителей страны мы смогли создать свою советскую национальную государственность в составе СССР. В 1924 году в составе РСФСР была создана Кара-Кыргызская Автономная область, в 1926 году она стала Автономной республикой, а в 1936 году – Кыргызской ССР. Тем самым была создана основа нынешней независимой кыргызской государственности.

За годы независимости кыргызская государственность пережила сложные испытания на прочность. В третий раз народные недовольства заканчиваются сменой власти.

В настоящее время наша история требует дальнейших глубоких исследований. Перед учеными-историками стоит ответственная историческая миссия. Будущие поколения должны получить достоверные, научно обоснованные ответы на такие вопросы, как: кем мы были, кем мы стали, кем мы станем? Ответы на эти вопросы будут способствовать сохранению нашей национальной идентичности, занятию своего достойного места в будущем мировом порядке. Историческая память спасет нас от манкуртизма.

Не зря в народе говорят: "Нет будущего без прошлого". Поэтому в Дни истории и памяти предков мы, оглядываясь на прошлое, смотрим в будущее. Для нас дань уважения нашим предкам является святым долгом перед историей".


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URL: https://www.vb.kg/393893
Теги:
Садыр Жапаров, поздравление
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