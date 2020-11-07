Мээрим Жуманазарова завоевала для КР второе золото на турнире в Польше

Национальная сборная Кыргызстана по женской борьбе завоевала две золотые медали на международном турнире по борьбе "Poland Open". Об этом сообщает пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта.

Вторую медаль в весовой категории до 68 килограммов завоевала кыргызстанская спортсменка Мээрим Жуманазарова. Она одержала три победы, взяв верх над спортсменками из России и Турции. В финале Мээрим встретилась со спортсменкой из Польши и победила, завоевав золото турнира.

Ранее сообщалось, что чемпионка мира Айсулуу Тыныбекова заняла первое место на Турнире "Poland Open" в весовой категории до 62 килограммов.

В первой встрече она досрочно победила спортсменку из России, в полуфинале одержала победу над чемпионкой Африки. В финальной схватке Айсулуу поборола спортсменку из России.

Национальная сборная КР по женской борьбе командирована за счет Дирекции по олимпийским видам спорта.